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مدرسة البعث الاسلامي للتعليم العتيق بوجدة : اعلان عن انطلاق عملية التسجيل للموسم الدراسي 2020ـ2021

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استعدادا للموسم الدراسي المقبل تعلن مدرسة البعث الاسلامي للتعليم العتيق بوجدة عن انطلاق عملية تسجيل التلاميذ . ونظرا للوضعية الراهنة فان التسجيل سيكون عن بعد .
ـ الوثائق المطلوبة :
ـ1 ـ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ( او نسخة من رسم الميلاد لمن لا يتوفر على البطاقة الوطنية )
ـ2ـ صور للمترشح
ـ 3 ـ حفظ القرآن
هذا وسيعلن لاحقا عن تاريخ اختبار المستوى واستكمال وثائق التسجيل النهائي
ـ الأطوار الموجودة :
ـ الثانوي
ـ الاعدادي
ـ الابتدائي
ملحوظة : توفر المؤسسة الاطعام والداخلية مجانا ، اضافة الى منحة شهرية من وزارة الأوقاف
للتسجيل يرجى ارسال الوثائق الى الارقام التالية : 0672306307 أو 0668280308

شارع الفقيه النكادي رقم 1 وجدة 6000
elbaath@gmail.com

 
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