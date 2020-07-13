مدرسة البعث الاسلامي للتعليم العتيق بوجدة : اعلان عن انطلاق عملية التسجيل للموسم الدراسي 2020ـ2021

استعدادا للموسم الدراسي المقبل تعلن مدرسة البعث الاسلامي للتعليم العتيق بوجدة عن انطلاق عملية تسجيل التلاميذ . ونظرا للوضعية الراهنة فان التسجيل سيكون عن بعد .

ـ الوثائق المطلوبة :

ـ1 ـ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ( او نسخة من رسم الميلاد لمن لا يتوفر على البطاقة الوطنية )

ـ2ـ صور للمترشح

ـ 3 ـ حفظ القرآن

هذا وسيعلن لاحقا عن تاريخ اختبار المستوى واستكمال وثائق التسجيل النهائي

ـ الأطوار الموجودة :

ـ الثانوي

ـ الاعدادي

ـ الابتدائي

ملحوظة : توفر المؤسسة الاطعام والداخلية مجانا ، اضافة الى منحة شهرية من وزارة الأوقاف

للتسجيل يرجى ارسال الوثائق الى الارقام التالية : 0672306307 أو 0668280308

شارع الفقيه النكادي رقم 1 وجدة 6000

elbaath@gmail.com