المديرة الإقليمية للتربية والتكوين بالناظور توجه رسالة شكر وامتنان لكل أطر التربية والتكوين المساهمين في إنجاح الدورة الأولى لامتحانات الباكالوريا

في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه : » من لا يشكر الناس لا يشكر الله » ، وفي مبادرة نادرة قامت السيدة سامرة بروك المديرة الاقليمية لوزارة التربية والتكوين بمديرية الناظور بتوجيه رسالة شكر وامتنان الى كل الأطر التربوية ، استاذات وأساتذة واداريات واداريين على المجهودات التي بذلها كل هؤلاء لانجاح الدورة الأولى لامتحانات الباكالوريا دورة يوليوز 2020 ….رسالة الشكر هاته ، اعتبرها رجال التربية والتعليم بمديرية الناظور فعلا تربويا يستحق كل التقدير والتنويه ، لأنه فعلا قلما يصدر عن مسؤول ، بل بالعكس فان اغلب المسؤولين ينسبون لانفسهم كل النجاحات التي تتحقق باداراتهم والتي يلعب فيها الموظف البسيط دورا هاما ….وبتعبير اكثر وضوح فان جل المسؤولين يركبون على النجاحات التي تتحقق باداراتهم بجد وكد الموظفين ….هؤلاء الذين يتخذهم مديرو بعض الادارات مجرد سلاليم للارتقاء وتحقيق المزيد من المكاسب الانتهازية ….

فكم نتمنى ان يحذو كل مديري المديريات الاقليمية لوزارة التربية ومديري الأكاديميات حذو السيدة المديرة الاقليمية بمديرية الناظور التي تستحق تصفيقا حارا …

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الشكر الموجهة لأطر التربية والتكوين بمديرية الناظور

المملكة المغربية

وزارة التربية والتكوين المهني ـ والتعليم العالي والبحث العلمي

ـ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الشرق

ـ المديرية الاقليمية بالناظور

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شـكـر وامتنان

بمناسبة اختتام الدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020، والتي مرت في ظروف جيدة، خلال كل مراحلها؛ وتميز تدبيرها على المستوى التنظيمي والتربوي بالنجاح؛ على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والعالم إثر جائحة كورونا كوفيد19؛

واعتبارا للدور الهام الذي قام به السيدات والسادة أطر التربية والتكوين، على اختلاف درجاتهم، ومهامهم، من مفتشين، وهيئة الإدارة التربوية، والعاملين بالمديرية، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، والأعوان، طيلة فترة الحجر الصحي، لإسهامهم في تفعيل خطة الاستمرارية البيداغوجية، وإنجاحهم عملية التعليم عن بعد. من خلال تسجيل الدروس المصورة،والمساهمة بالموارد الرقمية، والتواصل المستمر مع تلاميذهم وتلميذاتهم، وأيضا من خلال ترؤسهم لمراكز الامتحان، وأدائهم مهام المراقبة، والملاحظة، والتصحيح، وغير ذلك من العمليات المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني؛

وتقديرا للدور الإيجابي للفرقاء الاجتماعيين، والشركاء الفاعلين في الحقل التربوي التعليمي، من نقابات مهنية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، ونخص بالذكر منها: الفروع الإقليمية لجمعيات تنمية التعاون المدرسي، والجمعية الرياضية المدرسية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، وجمعيات دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات التعليمية بمختلف الاسلاك التعليمية؛

وتثمينا للجهود التي بذلتها السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل إقليم الناظور، والجماعات الترابية، ورجال الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وأطر وزارة الصحة العمومية بمندوبية الناظور،والفرع الاقليمي لمنظمة الهلال الأحمر المغربي بالناظور، في توفير وتأمين كل شروط الأمن والسلامة بجميع مراكز اجراء امتحانات البكالوريا؛

وتنويها بالمساهمة الثمينة لمختلف المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية، الورقية والإلكترونية، لمواكبتها هذا الاستحقاق التربوي، وتنويرها الرأي العام بأخبار ومستجدات الامتحانات، ونشرها لبلاغات المديرية الإخبارية طيلة ايام اجرائها؛

تتوجه المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالناظور إلى كل هذه الجهات، بالشكر الجزيل والثناء العاطر لدورهم البارز – كل من موقعه – في المساهمة في إنجاح هذه العملية، وتهيب بهم مواصلة العمل بنفس درجة الالتزام، وبنفس الروح حتى تمر المراحل المتبقية من هذا الاستحقاق، والاستحقاقات المدرسية المقبلة في أحسن الظروف، كما تغتنم هذه المناسبة لتقدم أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بنجاح سمو الأمير مولاي الحسن في امتحانات البكالوريا، وتتمنى له التفوق والنجاح في مساره الدراسي الجامعي.

وفي الأخير متمنياتنا لكل التلميذات والتلاميذ النجاح والتفوق والحصول على أعلى المعدلات وأحسن الميزات لإسعاد أسرهم والمساهمة في تحقيق التنمية والتقدم والرقي لبلدنا العزيز، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

سامرة بروك