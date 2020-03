Roman : VOYAGE INACHEVE

Titre : VOYAGE INACHEVE,

Édité en février 2020 aux éditions la vague culturelle.

Genre : Roman

Auteur : El Ghazi Lakbir

Format : 19,7×13,2

Nombre de pages : 106

Résumé de VOYAGE INACHEVE

Trois subsahariens dont une fille, préparent longuement leur voyage. Depuis leur départ, ils n’ont jamais le corps et l’âme ensemble ; ils sont des corps sans âmes quand ils font la mendicité et demandent de l’aumône, et des âmes en dehors des corps quand ils sont en route. De véritables âmes errantes qui cherchent à trouver une place dans ce monde menaçant. Ils arpentent désert et forêt, plaines et montagnes et vivent des événements et des moments particuliers qui les marquent de marques indélébiles.

Ils n’ont qu’une idée en tête, celle de franchir le seuil de la mer méditerranée, la mer obstacle, pour passer de l’esclavage à la liberté.

A travers leurs souffrances, le roman a essayé de mettre en exergue une contradiction flagrante ; celle de notre continent riche par son Histoire, ses gisements, ses forêts, son capital humain… mais qui abrite des habitants pauvres !