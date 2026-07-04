Province d’Ifrane : La Réserve de Biosphère des Cèdres de l’Atlas lance un cycle de 3 ateliers pour la SNAB 2035

Par Mohammed Drihem

Azrou, 29 juin 2026 – Le Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère de l’Atlas des Cèdres « Atlas Cédrus » organise un cycle de trois rencontres régionales de concertation pour la mise en œuvre territoriale de la Stratégie et du Plan d’Action National pour la Biodiversité à l’horizon 2035 – SNAB 2035 et ce ; dans l’objectif de faire remonter la voix des territoires dans la stratégie nationale.

Placé sous le thème « La biodiversité au cœur des territoires vivants : Concertation régionale pour l’élaboration de la SNAB 2035 », ces ateliers 100% participatifs se tiendront dans 3 parcs nationaux phares de la Réserve de Biosphère à commencer par le Parc National d’Ifrane qui accueillera le Premier atelier ce Mercredi 1èr juillet 2026 à la Salle des conférences de la Maison du Parc National d’Ifrane à Azrou,

Au programme de cette première rencontre d’Azrou ;

Reconnue par l’UNESCO depuis 2016, la Réserve de Biosphère de l’Atlas des Cèdres s’étend sur 2,4 millions d’hectares à cheval sur 5 provinces : Ifrane, Khénifra, Sefrou, Midelt et Boulemane. Elle concentre 80% des peuplements de cèdre de l’Atlas Cedrus atlantica restants au Maroc, espèce endémique classée « Vulnérable » par l’UICN.

Ce patrimoine subit des pressions croissantes due à la baisse de 30% des précipitations depuis 1980, aux incendies, au surpâturage et la déprise agricole. Dans ce contexte, le Maroc s’est engagé via la SNAB 2035 à protéger 30% de ses écosystèmes terrestres et marins d’ici 2035, conformément au Cadre Mondial de Kunming-Montréal issu de la COP15. L’Atlas des Cèdres constitue un territoire pilote de cette ambition.Une méthode unique : du local au national Atlas Cédrus rompt avec le « top-down » pour une co-construction territoriale. Le programme des 3 ateliers est identique : Diagnostic partagé : Croiser données scientifiques, constats des gestionnaires des Parcs Nationaux d’Ifrane, de Khénifra et du Haut Atlas Oriental, et savoir écologique des communautés locales et tribus. Enjeux prioritaires par territoire : Déclin du cèdre, conflit homme-faune avec le macaque de Barbarie Macaca sylvanus, valorisation durable des Plantes Aromatiques et Médicinales PAM, stress hydrique et gestion pastorale.Recommandations opérationnelles : Propositions concrètes pour la SNAB 2035, comme la création d’Aires Communautaires de Conservation ACC, la structuration de filières PAM labellisées, et l’écotourisme solidaire.Convergence des acteurs : Mettre autour de la même table Eaux et Forêts, INDH, élus, chercheurs, ONG, coopératives et secteur privé pour aligner politiques publiques et initiatives de terrain.Appel à mobilisation sur les 3 provincesLe Réseau Atlas Cédrus invite tous les acteurs de Khénifra, Ifrane et Midelt : représentants institutionnels, universitaires, associations locales, coopératives PAM, guides de montagne, acteurs de l’écotourisme et entreprises RSE.Leur participation permettra d’alimenter chaque atelier avec des données de terrain spécifiques à Khénifra, Ifrane ou Midelt, et de renforcer la coordination interprovinciale. »La biodiversité ne se protège pas dans les bureaux. Elle se protège dans les territoires, avec ceux qui y vivent. Ces 3 rencontres sont notre chance de faire entendre la voix de l’Atlas des Cèdres, de Khénifra à Midelt en passant par Ifrane, dans la SNAB 2035″ souligne le Réseau Atlas Cédrus.Infos pratiques : Participation sur inscription auprès du Réseau Atlas Cédrus. Contacts et lieux précis disponibles au siège de chaque Parc National concerné.À propos de la SNAB 2035La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2035 constitue la feuille de route du Maroc pour enrayer l’érosion du vivant. Elle repose sur 6 objectifs stratégiques : réduire les pressions directes, restaurer les écosystèmes, garantir l’usage durable, partager équitablement les bénéfices, mobiliser les ressources financières, et renforcer la gouvernance. Ces rencontres territoriales d’Atlas Cédrus nourrissent directement son volet « mise en œuvre locale ».