المغرب: مهد البشرية واستمرارية الوجود الأمازيغي عبر العصور…حيث تلتقي بدايات البشرية بصلابة الهوية… وحيث يتحدث التاريخ بلسان الإنسان الأول

عبدالقادر كتـــرة

تُعد تركيبة الحمض النووي المغربي فسيفساء رائعة، وهي انعكاس لموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى طرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم المتوسطي. هذا الثراء الجيني، الناتج عن آلاف السنين من الهجرات والتبادلات، يتجلى في عدة أبعاد:

الأساس الأمازيغي، هو القاعدة الأساسية للسكان المغاربة. لقد حافظ هذا المكون على استقراره وتواجده بشكل لافت منذ عصور ما قبل التاريخ، مما يوفر استمرارية بيولوجية استثنائية.

أضافت التفاعلات التاريخية مع شعوب إفريقيا جنوب الصحراء، وشبه الجزيرة الإيبيرية، وكذلك التأثيرات الفينيقية والرومانية والعربية، طبقات معقدة لهذا الإرث الجيني.

ويتجلى هذا التفرد أيضاً في تنوع كبير داخل البلاد نفسها؛ حيث تختلف العلامات الجينية بين المناطق الجبلية (مثل الأطلس والريف)، والمناطق الساحلية، وفضاءات الصحراء، مما يشهد على ديناميكيات الاستيطان المحلية والعزلة الجغرافية.

بعيداً عن الجينات المحضة، فإن هذه « الهوية الفسيفسائية » هي التي تغذي بعمق الثقافة والتقاليد والتراث اللامادي للمغرب. هذا التعدد هو بالضبط ما يسمح للبلاد بامتلاك إرث فريد وعالمي في آن واحد.

2. أسبقية الأمازيغ على الرومان

لقد تواجدت الشعوب الأمازيغية في شمال إفريقيا منذ آلاف السنين، قبل وقت طويل من وصول الرومان.

الأمازيغ هم أحفاد السكان الأصليين لشمال إفريقيا. وتعود الآثار الأركيولوجية لأسلافهم، مثل الحضارة القفصية، إلى حوالي 9000 سنة قبل الميلاد. فهم متجذرون في هذه الأرض منذ عصور ما قبل التاريخ.

الوجود الروماني أحدث بكثير. فبينما بدأت روما في بسط نفوذها بعد تدمير قرطاج سنة 146 قبل الميلاد، لم يتم الضم الفعلي لموريتانيا (المغرب الحالي) إلى الإمبراطورية الرومانية إلا في عام 40 ميلادية في عهد الإمبراطور كلوديوس.

عندما وصل الرومان، لم يجدوا أرضاً خالية، بل ممالك أمازيغية منظمة (موريتانيا). وقد قاومت هذه الشعوب التوسع الروماني بشراسة، واتسمت العلاقات بين الطرفين بالصراعات والتحالفات الاستراتيجية والتعايش.

بإيجاز، مصطلح « بربر » (من اللاتينية barbarus، أي « الغريب » في نظر الرومان) أطلقه المحتلون على شعوب كانت تستوطن هذه الأراضي منذ زمن سحيق.

3. حول مناطق الاستيطان الأمازيغي

كانت الشعوب الأمازيغية تستوطن كامل ما يسمى اليوم بـ « تمازغا » ، وهي مساحة جغرافية شاسعة تغطي كامل شمال إفريقيا.

من سواحل المحيط الأطلسي (المغرب الحالي) إلى وادي النيل (مصر)، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى قلب الصحراء الكبرى جنوباً.

قبل الإدارة الرومانية، كان الأمازيغ قد أسسوا كيانات سياسية قوية مثل « موريتانيا » (المغرب وغرب الجزائر) و »نوميديا » (شرق الجزائر وتونس)، بالإضافة إلى القبائل المتعددة مثل الجيتول والماوراي.

لم تكن الصحراء حاجزاً، بل فضاءً للحياة وطرقاً للقوافل التجارية، مما جعل الأمازيغ فاعلين أساسيين في الاقتصاد القديم.

4. حول الاكتشافات العلمية (22000 سنة وما قبلها)

تتجاوز الأبحاث العلمية الأخيرة حاجز 22000 سنة بكثير:

– جبل إيغود: اكتشاف بقايا Homo sapiens في موقع جبل إيغود (إقليم اليوسفية بالمغرب) عام 2017، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 300 ألف سنة، جعل المغرب مهداً للبشرية الحديثة.

– الحضارة الإيبيروموريسية: تشير تحاليل الحمض النووي (خاصة المكتشفة في مغارة تافوغالت بشرق المغرب) إلى وجود استمرارية بيولوجية مذهلة بين سكان المنطقة منذ 20000 سنة والسكان الأمازيغ المعاصرين، مما يثبت تجذرهم على هذه الأرض منذ عصور ما قبل التاريخ.

5. حول قيمة هذا الإرث اليوم

هذا الاعتراف العلمي يغير نظرتنا للتاريخ الوطني:

لم يعد المغرب يُنظر إليه كأرض عبور، بل كأرض أصل وتطور.

مكانة المغرب في الأبحاث الأنثروبولوجية الدولية (من خلال منشورات في مجلات مثل Nature) تعزز من قيمته التراثية والسياحية.

هذا التأكيد البيولوجي يمنح شرعية علمية مطلقة للهوية الأمازيغية، ويُظهر « المرونة الثقافية » للمغاربة، الذين استوعبوا التأثيرات الخارجية عبر العصور دون فقدان جوهرهم الأصلي.

هذا المزيج بين العمق الزمني والاستمرارية البيولوجية يمنح الإرث المغربي صلابة تجعله واحداً من أغنى الهويات في العالم.