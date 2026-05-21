إفران تحتضن: الدورة السابعة للأولمبياد الجهوي للروبوتيك التربوي: التميز العلمي في خدمة المواطنة

محمد الدريهم

إفران، 21 ماي 2026 التقى الابتكار والفخر الوطني يوم الأربعاء 20 ماي 2026 بحرم جامعة الأخوين بإفران، بمناسبة الدورة السابعة للنهائيات الجهوية للأولمبياد الجهوي للروبوتيك التربوي، التي جمعت 100 فريق متأهل للنهائيات من مختلف أنحاء جهة فاس-مكناس، للدفاع عن مشاريعهم أمام لجنة تحكيم من الخبراء.

هذه المسابقة، التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، بشراكة مع جمعية التواصل لتنمية التكنولوجيا ونادي التكنولوجيا « Club Tech » بجامعة الأخوين، أصبحت موعدا لا محيد عنه للروبوتيك المدرسي. تحدٍّ ذو حمولة رمزية قوية حيث اتخذ التحدي التقني هذا العام بعدا وطنيا بامتياز. فالتحدي الذي حمل عنوان « رالي الروبوت: من طنجة إلى الگويرة »، دعا تلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي إلى تصميم وبرمجة روبوت تابع للخط، ذاتي التحكم، هدفه قطع مسار يرمز إلى المسيرة الخضراء، مع الوصول ورفع العلم المغربي.

« تستخدم هذه الأولمبياد الروبوت كأداة ديداكتيكية لإعطاء معنى للعلوم »، يوضح إبراهيم أخضر، أستاذ التكنولوجيا ومؤسس الجمعية التواصل . « موضوع هذه الدورة يركز على التربية على المواطنة وغرس قيم الوطنية والوحدة الترابية في نفوس المتعلمين. فالروبوت المتسابق ينطلق من مدينة طنجة، ويمر عبر عدة مدن مغربية، ليصل إلى الگويرة ويغرس فيها العلم المغربي. »

بالنسبة للسيدة حكيمة تيكيطا، منسقة المشروع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، فإن اختيار الموضوع لم يكن اعتباطيا: « حرصنا على أن يكون الموضوع حول الوحدة الترابية، وذلك عقب اعتراف الأمم المتحدة بالوحدة الترابية للمغرب. ونحتفل، ابتداء من هذه السنة، بعيد الوحدة الترابية الذي يصادف 31 أكتوبر. » وقد سجلت دورة 2026 تعبئة قياسية. « بلغنا حوالي 120 مشاركة. وفي المرحلة النهائية، احتفظنا بـ 100 فريق تغطي جميع المديريات الإقليمية بجهة فاس-مكناس »، يوضح إبراهيم أخضر. وتضيف السيدة حكيمة: « كانت المشاركة مكثفة في الأسلاك الثلاثة، وشملت مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على حد سواء. »

تتويج 2026: فاس ومكناس وتاونات وصفرو في الواجهة

في ختام يوم من المنافسات، كشفت لجنة التحكيم عن أسماء الفرق الفائزة في المسابقة، حسب الترتيب الرسمي لكل فئة: ففي فئة البيئة: عاد المركز الأول إلى « مدرستكم » بتيمحضيت في السلك الابتدائي، و »لانتغرال هاي سكول » بفاس في السلك الإعدادي، و »مسار الحكمة » بفاس في السلك التأهيلي. اما في فئة الابتكار: ففاز بالمركز الأول كل من مؤسسة « الازدهار » بإفران في السلك الابتدائي، وثانوية 11 يناير بمولاي يعقوب في السلك الإعدادي، وثانوية المولى إدريس بفاس في السلك التأهيلي. في فئة التصميم أخيرا: نالت المركز الأول مؤسسة « المُريّر » بمدينة إفران في السلك الابتدائي، و »بيردز سكول » الخصوصية بمكناس في السلك الإعدادي، و »بيردز سكول » بمكناس أيضا في السلك التأهيلي. وإلى جانب المنافسة، تهدف الأولمبياد إلى ترسيخ التعلمات العلمية في الواقع.

« يساعد الروبوت على إعطاء معنى للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، مع إبراز التنوع الجغرافي والطبيعي الذي تزخر به بلادنا »، يؤكد إبراهيم أخضر. وهو طموح تتقاسمه الأكاديمية. وتختم السيدة حكيمة، منسقة المشروع منذ سبع سنوات: « نتمنى لأبنائنا أن يتوفقوا عن جدارة واستحقاق ».