Ifrane : l’Université Al Akhawayn

met la psychologie du sport

au cœur du débat national le 30 avril 2026

Mohammed Drihem

Ifrane, 27 avril 2026 – L’Université Al Akhawayn à Ifrane s’apprête à accueillir, le 30 avril prochain, une conférence d’envergure nationale dédiée à un maillon encore trop sous-estimé de la performance : la psychologie du sport.

Placée sous le thème « La psychologie du sport au Maroc : état des lieux, enjeux, défis et perspectives de développement », la rencontre entend dresser un diagnostic lucide et tracer une feuille de route pour un domaine devenu incontournable dans le sport de haut niveau.

Un enjeu de performance et de bien-être

Étudiants, entraîneurs, préparateurs mentaux, médecins du sport, dirigeants de clubs et fédérations sont attendus sur le campus d’Ifrane pour une journée d’échanges. L’objectif étant de souligner l’importance de la psychologie dans la performance sportive, le développement des athlètes et leur bien-être. Gestion du stress en compétition, motivation, confiance en soi, récupération mentale après blessure, cohésion d’équipe : les champs d’intervention du psychologue du sport sont vastes. Si les grandes nations sportives l’ont intégré depuis longtemps à leurs staffs, le Maroc accuse encore un retard structurel, malgré des initiatives isolées au sein de l’Académie Mohammed VI, des FAR ou de certaines sélections nationales.

Un état des lieux à dresser, des défis à relever

La conférence proposera une analyse approfondie de la situation actuelle au Maroc. Où en est-on dans la formation des psychologues du sport ? Quelle place dans les clubs et les fédérations ? Comment sensibiliser les entraîneurs et les parents ? Quel cadre réglementaire pour professionnaliser la discipline ? Autant de questions qui seront débattues alors que le Royaume multiplie les chantiers sportifs : Coupe d’Afrique 2025, Co-organisation du Mondial 2030, développement du sport scolaire et universitaire. Dans ce contexte, la dimension mentale devient un facteur de compétitivité décisif. Un domaine en plein développement au Maroc

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de promotion et de réflexion autour de la psychologie du sport au Maroc, un domaine en plein développement et essentiel à l’évolution du sport national. L’Université Al Akhawayn, connue pour son approche pluridisciplinaire et son ouverture sur les enjeux sociétaux, veut jouer un rôle de catalyseur. En réunissant universitaires, praticiens et décideurs, la conférence ambitionne de faire émerger des recommandations concrètes : intégration de modules de psychologie dans les cursus STAPS, création d’un réseau national de psychologues du sport, sensibilisation des ligues régionales, et plaidoyer pour une reconnaissance institutionnelle du métier.

Rendez-vous le 30 avril à Ifrane

La performance ne se joue plus seulement sur le terrain ou dans les salles de musculation. Elle se gagne aussi dans la tête. Le 30 avril, Ifrane deviendra l’épicentre de cette prise de conscience. L’Université Al Akhawayn invite l’ensemble des acteurs du mouvement sportif national à participer à cette réflexion collective pour que le Maroc sportif de demain soit aussi plus fort mentalement.