Moyen Atlas : 120 jeunes entrepreneurs célébrés à Azrou à la clôture du projet « Espace incubateur et co-working »

Mohammed Drihem

L’Association Taizghart a organisé ce mercredi 16 avril 2026 à Azrou la cérémonie de clôture du projet « Espace incubateur et co-working des jeunes porteurs de projets au Moyen Atlas », en présence des partenaires institutionnels, associatifs et des jeunes bénéficiaires.

Mis en œuvre entre 2020 et 2024 avec l’appui de la Fondation Drosos Internationale, le projet dresse un bilan positif au service de l’entrepreneuriat des jeunes dans les provinces d’Ifrane et de Sefrou.

Sur quatre ans, le programme a enregistré plus de 650 candidatures, signe de l’intérêt croissant des jeunes pour l’entrepreneuriat dans la région. Au final, 120 jeunes porteurs de projets, filles et garçons âgés de 18 à 35 ans, ont été sélectionnés et accompagnés.

Chaque bénéficiaire a reçu un fonds d’amorçage pouvant atteindre 15.000 dirhams pour démarrer son activité, soit une enveloppe globale de 1,8 million de dirhams mobilisée pour l’appui direct. Des formations en entrepreneuriat et en création d’entreprise ont complété le dispositif.

« Aujourd’hui, nous clôturons quatre années de travail pour soutenir les jeunes du Moyen Atlas », a déclaré au Journal Mohamed Kaddiri, président de l’Association Tazghart. « Dieu merci, un grand nombre a pu créer des auto-entreprises, des sociétés ou des coopératives. Le taux de réussite a dépassé 80% ». Dans la seule province d’Ifrane, 81 projets ont été accompagnés. L’expérience a été étendue à la province de Sefrou, en collaboration avec l’Association africaine de développement et la Division de l’action sociale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Plusieurs jeunes ont d’ailleurs accédé à des financements complémentaires de l’INDH pour développer leurs activités.

Présente à la cérémonie, Mme Maha Chafaa, Directrice du bureau Maroc-Tunisie de la Fondation Drosos, a salué « plus de cinq années de travail dans un esprit de confiance et de coopération » avec l’Association Tazghart. « Au-delà du soutien financier, la Fondation Drosos s’est engagée dans l’accompagnement technique de son partenaire, afin de renforcer les capacités d’appui aux jeunes de la région », a-t-elle rappelé dans sa déclaration au Journal. « Notre ambition commune était claire : offrir des opportunités concrètes de développement de compétences et créer les conditions pour que les jeunes lancent leurs propres projets économiques ». Pour Mme Maha Chafaa, ces initiatives ont une double valeur : « Elles valorisent le patrimoine matériel et immatériel du Moyen Atlas tout en créant des opportunités d’emploi et d’autonomisation adaptées aux réalités locales ».

« C’est grâce à l’énergie locale que nous avons pu devenir une association qui contribue à l’économie sociale et solidaire », a souligné Mohamed Kaddiri. Le président de Tazghart s’est dit « fier de ces partenariats qui permettent à la société civile et à l’État d’apporter une vraie valeur ajoutée par un travail sérieux et structuré »

Au-delà des chiffres, le projet a contribué à renforcer les compétences des jeunes et à dynamiser l’écosystème entrepreneurial local.

Si le programme 2020-2024 s’achève, la dynamique, elle, va se poursuivre. L’Association Tizghrt souhaite enclencher une nouvelle phase du projet pour continuer d’inspirer et d’accompagner les jeunes de la région. « C’est une expérience réussie sur quatre ans, et il y a encore beaucoup de bien à venir, inch’Allah », a conclu M. Kaddiri. Un vœu partagé par Mme Maha, qui souhaite à l’association « une pleine continuité pour bâtir un avenir durable ».