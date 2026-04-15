المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية

بيان

مغاربة العالم مواطنون شركاء في بناء مغرب الحاضر والمستقبل

في سياق وطني ودولي يتسم بتصاعد التحديات المرتبطة بقضايا الهجرة، عقد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية اجتماعا يوم الخميس 9 ابريل 2026 عبر تقنية الزوم. وبعد تدارس عميق ومسؤول للظروف المحلية التي يعيشها مغاربة العالم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي ، اخلصت مداولات المجلس الى ما يلي

– التأكيد على التشبث بوحدة مغاربة المهجر في الدفاع عن قضايا الوطن، انطلاقا من مرجعية بيان جبهة 31 اكتوبر للدفاع عن الحقوق الدستورية لمغاربة العالم و خارطة الطريق التي سطرها

– تضامنه المطلق مع الشعبين الإيراني و اللبناني في تصديهم للعدوان الأمريكي و الاسرائيلي

– اعتبار استمرار إقصاء مغاربة الخارج من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية، وضربًا صريحًا لمبدأ المواطنة الكاملة و لمضامين الوثيقة الدستورية، و في تعارض تام مع التوجيهات الملكية المتكررة والداعية الى تمتيع هذه الفئة من المجتمع المغربي بحقوقها السياسية والدستورية كاملة غير منقوصة، و الاسراع بإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية

و في هذا الإطار،

يعبر المجلس المدني الديمقراطي مجددا عن قلقه الكبير على الانعكاسات المستقبلية لاستمرار هذا الوضع المقلق، ويؤكد أن مغاربة الخارج ليسوا مجرد رافد اقتصادي، بل هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وشريك أساسي في بناء الحاضر والمستقبل، ولا يمكن القبول بتهميشهم أو التعامل معهم بمنطق انتقائي

وانطلاقًا من هذا الوعي، يعلن المجلس عن إطلاق برنامج مرحلي نضالي يهدف إلى فتح نقاش عمومي واسع ومسؤول حول القضايا الجوهرية التي تهم مغاربة الخارج، وذلك من خلال

تنظيم لقاءات وندوات فكرية وحقوقية؛

استضافة وجوه أكاديمية وازنة، وأطر متخصصة في المجالات العلمية والمعرفية؛

إشراك كفاءات مغربية من داخل الوطن وخارجه في نقاشات معمقة؛

تسليط الضوء على إشكالية الإقصاء السياسي وسبل ضمان المشاركة الكاملة في الاستحقاقات الانتخابية؛

بلورة مذكرات وتوصيات ترافعية موجهة إلى الجهات المعنية

كما يدعو المجلس كافة القوى الديمقراطية، والفعاليات الحقوقية، والجمعيات المدنية، وكذا الكفاءات المغربية بالخارج، إلى الانخراط في هذا المسار النضالي الوحدوي، من أجل فرض نقاش وطني جاد ومسؤول يفضي إلى إقرار المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية والتصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة

إن المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، وهو يعلن هذا البرنامج المرحلي، يؤكد عزمه على مواصلة النضال المشروع بكل الأشكال الديمقراطية، دفاعًا عن حقوق مغاربة الخارج وكرامتهم، حتى تحقيق مطالبهم العادلة، ويثمن بالمناسبة كل المبادرات المدنية الهادف إلى صون كرامة المهاجر المغربي و الدفاع عن حقوقه و تعزيز مكانته في بلدان الإقامة والاستقرار

حرر بتاريخ 11 أبريل 2026

Contact : almajliss2025@gmail.com