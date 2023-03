LA VILLE DE KHENIFRA SIGNE L’ACTE DE NAISSANCE DU RESEAU ASSOCIATIF DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU CEDRE DE L’ATLAS

Par Mohammed Drihem

En marge de la journée nationale sur le tourisme durable bien réussie par l’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra (ESTK) Jeudi 16 mars 2023 dernier, une réunion de concertation a été organisée pour l’officialisation du premier noyau du Réseau Associatif de la Reserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RBCA) dont le processus de création a été lancé en 2022 à Imilchil par l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN).

Dix-huit associations actives au sein du tissu associatif militant pour la préservation de la nature et le développement durable au niveau de la Biosphère du Cèdre de l’Atlas couvrant les parcs nationaux respectifs d’Ifrane, de Khénifra et du Haut Atlas Oriental ont participé à cette réunion de concertation déclenchée par l’AMEPN et le comité d’organisation et siégé ainsi au premier conseil de ce réseau Associatif de la RBCA en vue de contribuer à son développement.

Dans cette optique, les Présidents des associations participant à cette réunion ont discuté et procédé à la signature d’un mémorandum d’entente et de la charte constitutive de ce réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas constituant ainsi ; une alliance régionale entre les ONG signataires pour contribuer à la préservation de la cédraie en tant que patrimoine naturel national et mondiale et à la valorisation de son territoire pour la contribution au développement durable.

La charte de création de ce nouveau Réseau des Associations de la RBCA est un acte moral liant les parties signataires pour mutualiser les efforts, partager les expériences, diffuser les acquis et construire une vision commune de l’action associative pour contribuer aux objectifs et aux missions de la RBCA.

Les missions principales du réseau des associations de la RBCA comme approuvées par les signataires de la Charte ; s’articulent autour des axes concernant la Valorisation des ressources naturelles à travers des solutions basées sur la nature, la Contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines, la Promotion de la recherche scientifique et de l’éducation environnementale, la Contribution à l’encouragement d’un écotourisme de qualité en faisant de la RBCA une destination à produits naturels diversifiés et attractifs,

Renforcement des capacités managériales, techniques et scientifiques des membres associatifs et enfin, la Création d’une plateforme d’échange et de promotion des activités et des projets des membres associatifs.

A rappeler que la réserve de biosphère des Cèdres de l’Atlas est une réserve de biosphère du Maroc reconnue par l’Unesco en 2016. Elle est située dans la chaine de l’Atlas couvrant les régions respective de Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et de Fès-Meknès et s’étale sur une Superficie de 1.375.000 ha (les Superficies centrales totalisent 130.000 ha, les Zones tampons 895 000 ha et les Zones de transition 350000 ha)

Selon l’UNESCO, la réserve de biosphère des cèdres de l’Atlas abrite le majestueux cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica manetti) et représente 75 % de la population mondiale totale de cèdres de l’Atlas. En plus du cèdre de l’Atlas et d’autres types de cèdres, le chêne vert (Quercus rotundifolia) et le pin maritime (Pinus pinaster) sont présents dans les forêts. La section du haut Atlas au sud de la réserve a des sommets atteignant jusqu’à 3 700 m, qui fournissent à la région des ressources en eau d’une importance critique. L’écosystème principal est la plaine de la Haute Moulouya, une steppe aride à 1 500 m.

La région abrite les derniers spécimens survivants du léopard du Maghreb (Panthera pardus panthera). D’autres mammifères habitant la région comprennent le macaque de Barbarie (Macaca sylvanus), le serval (Leptailurus serval), la gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) et le faucon crécerellette (Falco naumanni).

La zone comprend trois sites Ramsar : le lac Afennourir, le lac Aguelmam Sidi Ali et le lac Aguelmam Tifounassine, et le lac Isly et le lac Tislite.

Aussi, il y’a lieu de signaler qu’environ un million d’habitants vivent dans la réserve de biosphère des cèdres de l’Atlas. La culture locale amazighe ou berbère constitue la culture majoritaire et se caractérise par la remarquable préservation de la langue et des traditions. L’économie est pastorale avec l’utilisation de l’agriculture moderne irriguée dans certaines régions.

Pendant des siècles, la région a été exclusivement définie par des traditions pastorales semi-nomades, caractérisées par une consommation d’eau extrêmement efficace, laissant près de 90% des ressources en eau du karst pour couvrir les besoins de tout le pays. Cependant, les plantations d’arbres fruitiers, l’agriculture moderne et les activités urbaines et touristiques pèsent sur les rares ressources en eau.