Mohammed Drihem

Tout récemment, l’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra a accueilli les travaux de l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas – Atlas Cedrus – (resté jusque-là et depuis 2023 informel). Cette réunion a rassemblé des représentants d’associations, de coopératives et de personnes physiques actives dans la protection de l’environnement et la promotion du développement durable.

Le Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas – Atlas Cedrus – est une structure nationale, non lucrative et indépendante, qui vise à rassembler les acteurs du secteur de la protection de l’environnement et du développement durable. Il a pour objectifs de contribuer à la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, lutter contre les effets du changement climatique, promouvoir la recherche scientifique et l’éducation environnementale, renforcer les capacités des acteurs, soutenir le développement durable et améliorer les conditions de vie des populations locales, défendre les intérêts des membres auprès des institutions publiques et privées, contribuer à l’élaboration et au suivi des politiques publiques environnementales et de développer des partenariats et des coopérations à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.

Le Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas – Atlas Cedrus – est une structure indépendante qui ne se substitue pas à ses membres et ne prend pas en charge leurs engagements.

L’Assemblée Générale Constitutive a permis de définir les orientations stratégiques du réseau et de mettre en place les instances dirigeantes. Les participants ont souligné l’importance de la coopération et de la solidarité entre les acteurs du secteur pour relever les défis environnementaux et promouvoir le développement durable.

Après avoir discuté et approuvé à l’unanimité le statut du Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas – Atlas Cedrus – ; les participants à cette Assemblée Générale Constitutive ont élu les membres du Bureau directeur du Réseau « Atlas Cedrus » composé de Mesdames et Messieurs El Hassan Abba (PNI) Coordonnateur Général, Mohammed Drihem (PNI) Vice-Coordonnateur Général, Mohamed Zeni (PNHAO) Secrétaire Général, Fatima Fasca (PNHAO) Vice-Secrétaire Générale, Nadia Ammar (PNK) Trésorière, Mohamed Oucha (PNK), Vice-Trésorier, Moustafa Taoudi (PNK) Coordonnateur de la Commission du Tourisme Écologique, Moulay Idriss El Hachimi (PNI) Coordonnateur de la Commission de l’Éducation Environnementale, Touria Hachi (PNI) Coordonnatrice de la Commission de la Conservation de la Biodiversité et M. Houssain Ouzni (PNHAO) Coordonnateur de la Commission du Développement Éco-Économique.

Le bureau de l’association est ainsi composé de représentants des trois parcs nationaux de la Biosphère du Cèdre de l’Atlas à connaitre le Parc National d’Ifrane (PNI), le Parc National de Khénifra (PNK) et le Parc National du Haut Atlas Oriental (PNHA0) et secteurs, ce qui permettra une meilleure coordination et une représentation efficace des intérêts des membres.

Le Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas – Atlas Cedrus – composé actuellement d’une vingtaine d’associations et de coopérations réparties sur les trois Parcs nationaux de la Réserve de Biosphère du cèdre est appelé à jouer un rôle clé dans la promotion de la protection de l’environnement et du développement durable dans la région. Il constitue un espace de dialogue et de coopération entre les acteurs du secteur, permettant de partager les expériences et les bonnes pratiques, et de renforcer les capacités des membres.

Dans sa déclaration au Journal, le Coordinateur Général élu Monsieur Abba El Hassan a souligné que le Réseau de biosphère du Cèdre de l’Atlas incarne un engagement fort en faveur de la préservation d’un patrimoine naturel d’exception, symbole de la richesse écologique du Maroc. Sa mission selon lui ; est de protéger cet écosystème unique, de sauvegarder la biodiversité qu’il abrite, et de préserver des ressources vitales telles que l’eau et les sols. Face aux défis liés à la dégradation des forêts et aux pressions environnementales croissantes avait-il précisé, ce réseau œuvre pour une gestion durable et responsable du territoire. Il affirme également la volonté de concilier protection de la nature, développement local et amélioration des conditions de vie des populations. À travers cette dynamique, le Réseau de biosphère du Cèdre de l’Atlas se positionne comme un modèle de coopération, de durabilité et d’avenir. En fin, préserver le Cèdre de l’Atlas, c’est protéger une mémoire vivante de notre patrimoine naturel et construire, ensemble, un avenir durable pour les générations futures.

Pour El Hassan Abba : La naissance du Réseau de biosphère du Cèdre de l’Atlas marque une étape importante dans la préservation d’un patrimoine naturel emblématique du Maroc. Cette initiative traduit une volonté collective de renforcer la protection de cet écosystème exceptionnel, de préserver sa biodiversité, et de promouvoir un développement durable au service des populations locales.

À travers cette nouvelle naissance a-t-il ajouté, le Réseau réaffirme sa mission : sauvegarder la cédraie de l’Atlas, protéger les ressources en eau et les sols, lutter contre les facteurs de dégradation, et encourager une gestion responsable et concertée du territoire.

Cet élan s’accompagne d’un plan d’action fondé sur la mobilisation des institutions, des collectivités territoriales, des acteurs associatifs, des experts, des jeunes et de l’ensemble des partenaires concernés. Il vise à faire du Réseau un cadre exemplaire de coopération, de sensibilisation, d’innovation et d’action concrète en faveur de l’environnement.

Pour lui ; le Réseau de biosphère du Cèdre de l’Atlas entend ainsi inscrire son action dans la durée, en conciliant impératifs écologiques, valorisation des territoires et amélioration des conditions de vie des communautés locales.