Nettoyage du Val d’Ifrane après les crues dévastatrices D’Oued Tizguite : un effort de solidarité et de réhabilitation s’impose

Mohammed Drihem

Ifrane, 10 mars 2026 – Suite aux intempéries orageuses qu’a connue la ville d’Ifrane et sa région durant cette saison d’Hiver 2026 marquée par des enneigements importants et une pluviométrie très abondantes accompagnés de rafales de vents dépassant les 80 à 100 Km/h par moment et de Crues d’Oued Tizguite; le Val d’Ifrane traversé par ce dernier a enregistré plusieurs dégâts matériels concernant les allées piétonnes, les passerelles et ponts et les Kiosques aménagés tout récemment par les pouvoirs publiques en plus des dizaines d’arbres qui se sont abattus par les rafales des vents de la saison rendant difficile le ruissèlement des eaux d’Oued Tizguite qui a débordé et inondé de grands espaces du Val d’Ifrane dont les Prairies du Centre-Ville ; de la Promenade et ses lacs artificiels et di site de la Source Vittel.

Vue la situation alarmante ainsi enregistrée à la veille de la saison d’été et de l’estivage 2026, les autorités communales compétentes et les habitants de la Ville d’Ifrane sont appelé à se mobiliser pour nettoyer le Val d’Ifrane après les crues dévastatrices de l’Oued Tizguite, un site Ramsar reconnu internationalement depuis 2019. L’opération de nettoyage vise à évacuer les débris, à réhabiliter les berges et à prévenir de futurs risques.

Oued Tizguite abrite une variété d’habitats d’eau douce, notamment des sources, des ruisseaux permanents et temporaires, des cascades et des canaux d’irrigation artificiels. Le site est également un refuge pour environ 200 espèces d’animaux aquatiques, dont des insectes endémiques ou rares, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères, tels que la loutre d’Europe.

Cette opération dictée par l’état déplorable où se trouve le Val d’Ifrane de nos jours depuis les sources d’Oued Tizguite à Tarmilate à la Cascade du Refuge voir au-delà, vise à évacuer la boue et les débris végétaux qui bloquent l’écoulement de la rivière, la Gestion des Déchets par élimination des matériaux dont les sachets et bouteilles en plastique, les bouteilles en verre et les canettes et j’en passe, l’entretien de la Rivière et curage et enlèvement des branches, troncs d’arbres et dépôts dans le lit de la rivière, la Réhabilitation des Berges en stabilisant les berges érodées en utilisant des techniques naturelles tels les murs en gabions ;

Des solutions à long terme, comme le réaménagement des berges ou la renaturation, sont à étudier pour limiter l’impact des crues futures. L’objectif est de restaurer la vallée et de prévenir les risques d’inondation.

L’opération de nettoyage sollicité au niveau du Val d’Ifrane est un effort collectif qui implique les autorités locales, les habitants et les bénévoles. La solidarité et l’entraide sont essentielles pour s’aider les à se remettre de cette catastrophe naturelle.

Les prochaines étapes incluent la poursuite du nettoyage, la réhabilitation des berges et la mise en place de solutions à long terme pour prévenir les risques d’inondation. Les autorités locales et communales sont invité à travailler en étroite collaboration avec les habitants et les experts et les associations environnementales pour trouver des solutions durables.

A rappeler que le Val d’Ifrane et Oued Tizguite sont classé Site Ramsar et Oued Tizguite est reconnu internationalement. Il est situé dans la province d’Ifrane, au Maroc, et couvre une superficie de 606 hectares. Ce site abrite une variété d’habitats d’eau douce, notamment des sources, des ruisseaux permanents et temporaires, des cascades et des canaux d’irrigation artificiels

Oued Tizguite est menacé par la réduction du débit d’eau due à l’exploitation et au développement en amont, ainsi que par l’occupation non contrôlée du lit de la rivière en été. Des mesures de conservation et de suivi doivent être mises en place pour protéger le site, notamment en ce qui concerne le régime hydrologique, la qualité de l’eau et les oiseaux.