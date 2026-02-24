Maroc IA – Génération Avenir : 330 jeunes formés à l’intelligence artificielle dans la région Draa Tafilalet

Dans le cadre de la dynamique nationale de transformation numérique et conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste, en partenariat avec la startup Artificial Intelligence Apps, a lancé le programme Maroc IA – Génération Avenir dans la région de Draa Tafilalet.

Cette initiative pionnière vise à renforcer l’inclusion numérique et l’insertion professionnelle des jeunes, notamment ceux issus de milieux vulnérables et en situation de handicap.

330 jeunes accompagnés, 200 CV générés grâce à l’IA

Déployé sur une année complète dans 8 centres et associations partenaires, le programme a permis de :

Former 330 jeunes aux outils d’intelligence artificielle et aux compétences numériques

Générer près de 200 CV professionnels optimisés grâce à l’IA

Accompagner des jeunes femmes et des jeunes en situation de handicap

Sensibiliser les participants aux opportunités du marché du travail numérique

Les centres concernés incluent notamment :

Dar Talib / Dar Taliba – Tinghir

Dar Taliba Ouaklim

Dar Talib / Taliba Ait Lfarssi

Dar Talib / Taliba Ighir Noumgoun

Dar Talib Assoul

Association Ighir – Amis des personnes en situation de handicap

Association Toudgha pour le développement

Une cérémonie officielle en présence des autorités

La cérémonie de clôture s’est tenue le 30 mai 2025 au centre Dar Taliba – Tinghir, en présence du Gouverneur de la province ainsi que de la Directrice Provinciale de l’Entraide Nationale.

Les 330 jeunes, en présentiel et connectés en ligne, ont prononcé un discours collectif pour célébrer leurs réussites et leur engagement vers un avenir numérique. Plusieurs participants ont présenté leurs CV réalisés grâce à l’intelligence artificielle, symbolisant une nouvelle étape vers leur insertion professionnelle.

Un modèle inclusif et réplicable

Le programme Maroc IA – Génération Avenir se distingue par :

Son approche inclusive

Son adaptation aux réalités des centres sociaux et éducatifs

Son impact mesurable

Sa capacité à être répliqué dans d’autres régions du Royaume

Portée par des acteurs associatifs engagés et innovants, cette initiative démontre que la transformation digitale peut devenir un levier concret d’inclusion sociale et professionnelle pour la jeunesse marocaine.

L’Association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste et Artificial Intelligence Apps se tiennent prêtes à accompagner toute dynamique d’extension régionale ou nationale afin de consolider un Maroc numérique, solidaire et tourné vers l’avenir.