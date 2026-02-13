Dédicace de « Fatras de souvenirs d’enfance » de M. Brahmi au siège du Nibras

tayeb zaid

Samedi 31-01-2026, au siège du Nibras, espace culturel, a eu lieu la présentation et dédicace de l’autobiographie ‘’Fatras de souvenirs d’enfance’’ de son auteur Brahmi Mohammed. Un autre homme de culture de la ville de Jerada qui doit ajouter son nom à la longue liste de ceux qui ont rendu hommage à leur ville par leurs écrits. Jerada, ville minière, Jerada, ville de charbon mais également est surtout ville cimetière. C’est Montsou de Germinal. Et chacun de ces écrivains est un Zola à sa manière, à la dimension de Jerada et de ses peines. De ses cendres renaît Phénix, l’oiseau de légende et des souffrances naissent les grands hommes de Jerada flambeaux en mains, pour éclairer de leurs esprits les chemins noirs et poussiéreux de leur ville qui les a vus naître et grandir, orphelins de leurs proches morts silicosés.

Ces écrivains, qui sont nombreux d’ailleurs, ont formé un groupe d’intellectuels, actifs, dynamiques, entreprenants et solidaires. On les trouve au CERSO, à l’Institut français, à l’espace associatif El Gana, au siège du Nibras, aux cafés et salons littéraires….où ils dédicacent et présentent et font connaitre leurs œuvres autobiographiques. MM. El Arjouni, Brahimi, Benjeddi et bien d’autres dont les noms ne me viennent pas, contribuent avec leurs récits à faire connaître cette petite ville enclavée entre les montagnes. A l’avenir, ils pourront constituer une école à laquelle il sera donné le nom de ‘’littérature du charbon’’, à l’image de la littérature de la négritude de Sédar Senghor et Aimé Césaire, de l’école de Prague pour la linguistique, anglo-saxonne pour la philosophie analytique et d’autres écoles du XX ème siècle.

La encontre, animée par MM Elarjouni Mohammed qui connait bien le chemin pour l’avoir pavé et Chrayet Rachid dont le mérite est de bien savoir conduire la séance. S’en est suivi un débat littéraire, culturel sur fond d’histoire dont la thématique est la ville de Jerada, berceau d’un certain nombre d’écrivains qui se distinguent par leurs témoignages sur le martyre d’une ville de charbon et de peines.