Ifrane enneigée : Un spectacle féerique

Mohammed Drihem

Ifrane, 16 décembre 2025 – La ville d’Ifrane et son arrière-pays ont revêtu une magnifique robe blanche de neige, offrant aux visiteurs un spectacle féerique. Les cédraies élancées vers le ciel, les champs de neige et les rues de la ville recouvertes d’une couche de neige fraîche créent un paysage pittoresque.

Les services de déneigement de la Direction Provinciale du Ministère de l’équipement, du Transport, de la logistique et de l’eau travaillent d’arrache-pied pour assurer la fluidité de la circulation dans le réseau routier de la province d’Ifrane et provinces limitrophes.

Cette neige est un bienfait pour l’alimentation du plus grand château d’eau du pays et pour la création des richesses agricoles dans les plaines de l’aval et de l’énergie.

La ville d’Ifrane connaîtra certainement un grand afflux de visiteurs le week-end prochain et lors des vacances de fin d’année si les chutes de neige persistent jusque-là et qui viendront goûter aux joies des sports d’hiver.

Selon les dernières informations officielles parvenues au Journal, la circulation a été déjà interrompue sur toutes les routes du réseau provincial d’Ifrane ce Mardi 16 décembre 2025 Vers 19h00 dont les Itinéraires Ifrane-Imouzer avec Ifrane – Azrou sur la RN 08 et l’itinéraire Azrou – El Hajeb, Azrou -Timahdite et Timahdite – Ait Oufella sur la RN 13 et Ifrane-El Hajeb avec Ifrane Boulmane sur la RR 707 entre autres itinéraires interompus. Seuls la RP 7216 reliant la RN 13 à Bekrit et la RP 7235 reliant Timahdite à Almis-Guigou ont été ouvertes et libres.

Les Travaux de déneigement sont toujours en cours par les soldats de la NEIGE de la DPETLE d’Ifrane sous la neige tombante pour ouvrir la circulation sur toutes les routes du réseau cette nuit du mardi à mercredi