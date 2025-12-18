Pour préserver sa biodiversité : Le Maroc accélère l’extension de ses aires protégées. Le Parc National de Dakhla-Oued Ed-Dahab voir le Jour

Mohammed Drihem

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a organisé, jeudi 11 décembre 2025 à Rabat, une réunion de la Commission Technique des Aires Protégées (CTAP) consacrée au développement du réseau national des parcs nationaux et des aires protégées et ce ; en présence des représentants des départements ministériels, des institutions partenaires, des experts et des acteurs engagés en faveur de la protection de la biodiversité.

Le Maroc a réaffirmé à cette occasion son engagement à contribuer pleinement aux objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui appelle les pays à protéger au moins 30 % de leurs espaces terrestres et marins d’ici 2030.

Selon. Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’ANEF : « La Stratégie ‘Forêts du Maroc 2020-2030’ lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 13 février 2020 place la biodiversité au cœur de l’action publique. Elle vise à constituer un réseau cohérent et résilient d’aires protégées et de parcs nationaux, capable de préserver notre patrimoine naturel, de soutenir le développement durable des territoires et de créer des opportunités économiques pour les communautés locales. »,

Le Maroc a enregistré des avancées significatives, notamment par la création de 8 nouvelles aires protégées en 2025, portant leur nombre de 10 à 18 et élargissant leur superficie de 772 000 ha à 1 278 617 ha. La mise à jour du Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP) a également permis d’étendre le réseau national des Sites d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE), passé de 154 à 197 sites, couvrant désormais plus de 7,6 millions d’hectares.

La réunion de la CTAP a été marquée par la présentation du Projet de création du Parc National de Dakhla–Oued Ed-Dahab, initiative structurante pour la conservation des écosystèmes sahariens et le développement socioéconomique de la région.

Les Plans d’Aménagement et de Gestion (PAG) de six parcs nationaux ont également été examinés, constituant des instruments stratégiques pour la conservation de la biodiversité, la valorisation écotouristique, la prévention des pressions et des risques, et la gouvernance durable de ces territoires naturels d’exception.

Ces Plans d’Aménagement et de Gestion (PAG) concernent les six parcs nationaux : Ifrane, Toubkal, Tazekka, Khénifra, Haut Atlas Oriental et Talassemtane. Ils constituent des instruments stratégiques sur les dix prochaines années pour :

L’ANEF a rappelé que plusieurs projets de gestion des parcs et aires protégées bénéficient de financements et d’appuis techniques du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/GEF), de l’Union Européenne, de l’Agence Française de Développement (AFD) et d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux engagés aux côtés du Maroc.