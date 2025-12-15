Le Tissu Associatif environnemental S’intéresse à la conservation de la Loutre d’Europe Et son habita dans le Parc Naturel d’Ifrane

Mohammed Drihem

Samedi 13 décembre 2025, le tissu associatif environnemental local actif au sein du Parc National d’Ifrane s’est donné rendez-vous à la Maison du Parc à Azrou dans le cadre d’un d’échange et de concertation sur la protection et la restauration des habitats de la loutre d’Europe (Lutra lutra) organisé par le Groupe de Recherche et de Protection des Oiseaux du Maroc (GREPOM) dans le cadre du projet WWF RESTORE NAW.

Initié en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Parc National d’Ifrane et l’Association Nature Solution, cet atelier étalé sur le week-end du 13-14 décembre ; a pour objectif de mettre en place un réseau de protection et de restauration des habitats de la loutre d’Europe, en impliquant les communautés locales pour une conservation durable.

Dans sa déclaration au Journal; Pr Chilasse Lahcen Membre de GREPOM a souligné que cet atelier est consacré à la protection et à la sauvegarde de la loutred’Europe, et essentiellement à la protection et restauration de ses habitats.

Pour lui ; il s’agit là d’un projet que le GREPOM mène avec le WWF Restore, qui en est le bailleur de fonds, mais aussi avec l’ANEF, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, plus précisément le Parc National d’Ifrane et où la recherche est menée actuellement et le projet est mené pour des fins de réhabilitation et de restauration des habitats de cette espèce dans le Parc National d’Ifrane.

La nouveauté dans ce projet-là a-t-il ajouté, c’est que nous voulons faire la réhabilitation et la restauration des habitats de la loutre en partenariat avec les communautés locales, avec les associations qui travaillent sur des sites, des zones humides ou des cours d’eau où la loutre a été signalée.

Je fais allusion à certains endroits ou des zones humides qui ont été des habitats favorables pour la loutre, mais qui commencent à subir des conséquences et des modifications par la présence humaine, par la sur-exploitation des ressources hydriques, et ça a impacté la loutre a-t-il précisé avant de conclure précisant ; « nous sommes en train de voir avec les communautés locales, les associations locales, comment faire ensemble pour protéger et sauvegarder cette espèce ».

Pour sa part, la Directrice du Parc National d’Ifrane, Mme Ismail Hasnaa a déclaré au Journal : « Nous organisons au sein de la direction du Parc un atelier concernant la préservation et la conservation de la loutre et de ses habitats naturels au sein du Parc National d’Ifrane.

La loutre est une espèce emblématique du Par cet avec l’association GREPOM, nous avons réalisé un diagnostic pour identifier un certain nombre de sites où la loutre est présente et proposé quelques aménagements qui seront très favorables pour sa conservation au niveau de son milieu naturel.

Aujourd’hui, cet atelier vise à favoriser les échanges entre tous les acteurs au niveau de ces écosystèmes, pour présenter le diagnostic qui a été réalisé et réfléchir de manière concertée et participative sur les aménagements à mettre en place dans le futur proche. L’objectif principal, comme je l’ai dit, est de conserver la loutre et ses habitats au sein du Parc National d’Ifrane. »

A noter que la loutre d’Europe est une espèce menacée, inscrite sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Lors de cet atelier, les organisateurs ont eu l’occasion de présenter les résultats d’un état des lieux des habitats de la loutre d’Europe dans le Parc National d’Ifrane, ainsi que des propositions d’aménagements pour restaurer et protéger ces habitats.

Les discussions ont porté notamment sur l’importance de l’implication des communautés locales dans la conservation de la loutre d’Europe, ainsi que sur les opportunités de développement économique et social pour les populations locales.

Les actions arrêtées portent sur la Restauration des habitats de la loutre d’Europe, la Mise en place d’un réseau de surveillance et de protection, la Sensibilisation et éducation des communautés locales et le Développement d’activités économiques durables pour les populations locales

Le projet WWF RESTORE NAW est financé par l’Union européenne et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

A Noter aussi que le Moyen Atlas marocain abrite une population de loutres d’Europe (Lutra lutra) qui est considérée comme l’une des plus importantes d’Afrique du Nord. La loutre d’Europe est un mammifère semi-aquatique qui vit dans les cours d’eau et les lacs de la région.

A souligner aussi que la loutre d’Europe (Lutra lutra) est une espèce protégée au Maroc, inscrite à l’Annexe I de la CITES depuis 1973. Cette espèce, considérée comme quasi-menacée par l’UICN, est en déclin en raison de la destruction de son habitat, de la pollution et de la chasse.

Au Maroc, la loutre d’Europe est présente dans les zones humides du Parc National d’Ifrane, notamment les Dayas et les Aguelmams, ainsi que dans les cours d’eau et sources de la région, tels que Tizguit, Zarouka, Ras el Ma, Sidi Rached, Guigou, Bekrit, Senoual, Tallount et Fellat.

Cependant, les sécheresses récurrentes de ces dernières années et la perte de zones humides ont réduit l’aire de répartition de la loutre, qui se concentre désormais principalement dans les derniers points d’eau du parc, notamment les cours d’eau de Fellat, Bekrit, Senoual et Guigou, Ras el Ma.

La loutre d’Europe est une espèce sentinelle, car sa présence indique un écosystème aquatique sain, avec une bonne qualité de l’eau et une abondance de proies. Elle est un bio-indicateur de premier plan, sensible à la pollution et à la fragmentation des habitats, symbolisant la santé de tout l’écosystème qu’elle habite.

Les menaces qui pèsent sur la loutre d’Europe sont nombreuses et diversifiées dont notamment la destruction de l’habitat avec la perte de zones humides et la dégradation des cours d’eau qui menacent la survie de la loutre, la pollution de l’eau et de l’air qui affecte la qualité de l’environnement et la santé de la loutre et la chasse illégale et la persécution de la loutre qui sont aussi des menaces importantes pour l’espèce.

Vue la situation, il est important de doubler les efforts de conservation de la loutre d’Europe à travers notamment la protection de l’habitat avec la création de réserves naturelles et la restauration des zones humides qui sont essentielles pour la conservation de la loutre, l’éducation et la sensibilisation du public sont nécessaires pour réduire les menaces qui pèsent sur la loutre et la recherche et les études scientifiques sont nécessaires pour mieux comprendre l’écologie et les besoins de la loutre.

Il est urgent de prendre des mesures pour protéger la loutre d’Europe et son habitat, afin de préserver la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes aquatiques du Maroc.