La région de Fès-Meknès accueille une délégation chinoise pour explorer les opportunités d’investissement

Mohammed Drihem

La région de Fès-Meknès a accueilli, ce jeudi 27 novembre 2025, une délégation de la ville chinoise de Heilongjiang, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et du partenariat économique entre le Maroc et la Chine.

La rencontre, organisée au siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Fès, a rassemblé des personnalités clés, notamment le Président de la CCIS, le Directeur Général du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès, le Vice-Président du Bureau des Affaires Étrangères de Heilongjiang, ainsi que plusieurs membres de la Chambre et des acteurs économiques locaux.

Lors de cette rencontre, M. Mohamed Sabri, Directeur Général du CRI de Fès-Meknès, a mis en avant l’attractivité de la région et ses principaux atouts économiques, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de la fabrication d’équipements électriques, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

La visite de la délégation chinoise s’inscrit dans une dynamique visant à explorer les opportunités d’investissement et à renforcer les échanges économiques entre les deux territoires. Le Vice-Président du Bureau des Affaires Étrangères de Heilongjiang a exprimé l’intérêt de sa ville pour le développement de la coopération économique avec la région de Fès-Meknès.

Cette visite constitue une étape importante vers le renforcement de la coopération économique entre le Maroc et la Chine, et ouvre de nouvelles perspectives pour les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays.