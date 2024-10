Le ministre de l’intérieur préside la cérémonie D’installation de Mohamed Benribak en tant que Wali de la région de Beni Mellal-Khenifra

Mohammed Drihem

Vendredi 25 octobre 2024, Abdelwafi Leftit, ministre de l’Intérieur, a procédé à Beni Mellal, à l’installation de Mohamed Benribak en tant que gouverneur de Beni Mellal-Khénifra. Et ce, en présence d’un certain nombre d’officiels, dont les gouverneurs des préfectures et des provinces de la région, les représentants de la magistrature et des professions judiciaires, les chefs des services extérieurs, les responsables et les membres des instances élues, les responsables des chambres professionnelles, les acteurs de la société civile, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Après la lecture du Dahir de nomination, Abdelouafi Leftit a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité le nouveau Wali pour la confiance Royale placée en lui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, exprimant sa conviction que Benribak sera à la hauteur des tâches qui lui sont confiées, rappelant le parcours distingué de Mohamed Benribak qui a occupé plusieurs responsabilités dans l’administration territoriale.

Le ministre de l’Intérieur a souligné que le processus de développement du Royaume a connu un saut qualitatif grâce à la mise en œuvre de plusieurs programmes socio-économiques importants, notamment le projet de l’Etat social, mettant en exergue la contribution de la région de Beni Mellal-Khenifra à cette dynamique nationale à travers l’adoption de plusieurs projets de développement grâce à la dynamique territoriale qu’elle a connue, notant que la région connaît un essor de développement grâce aux chantiers ouverts et aux projets visant le renforcement des infrastructures industrielles et logistiques, ce qui a permis d’améliorer l’offre territoriale et d’accroître l’attractivité et la compétitivité de la région.

Dans le cadre de la dynamique positive de la région Beni Mellal-Khenifra, Leftit a cité le projet d’autoroute qui reliera Marrakech à Beni Mellal et Beni Mellal à Fès, le projet d’extension de la ligne ferroviaire entre Casablanca et Khouribga jusqu’à la ville de Beni Mellal, en plus de la zone logistique à Beni Mellal qui vise à faciliter la circulation des marchandises et à renforcer la compétitivité des entreprises de la région.

D’autre part, le ministre de l’intérieur a évoqué le projet de la zone d’accélération industrielle à Khouribga, qui s’étend sur une superficie de 300 hectares et créera un nombre important d’opportunités d’emploi, soulignant que ces initiatives contribueront à renforcer le potentiel économique de la région et à la hisser au rang d’un véritable pôle économique compétitif capable de relever les défis de La régionalisation avancée et de renforcer le rayonnement du Royaume.

Le ministre a appelé le nouveau wali à poursuivre la mise en œuvre des projets de développement en cours lancés dans la région, à assurer un suivi régulier de l’état d’avancement des projets ouverts et à surmonter les obstacles techniques et administratifs qui entravent la réalisation de ces projets, relevant le rôle central qui lui est assigné, compte tenu de l’ampleur des enjeux et de la nature des défis à relever,

De meme ; le ministre de l’Intérieur a rendu hommage à l’ancien Wali de la région, Khatib Lahbil, rappelant que la région de Beni Mellal-Khénifra a déployé de grands efforts pour promouvoir les secteurs sociaux vitaux, conformément à la volonté de S.M Le Roi Mohammed VI de faire de ces secteurs une priorité et une pièce maîtresse du projet social de l’Etat. Dans ce contexte, le ministre a relevé que la région a connu un élargissement de l’offre éducative à travers la création et la réhabilitation d’un grand nombre d’établissements scolaires et l’amélioration des services de transport scolaire, notant que ces efforts visent à réduire la déperdition scolaire. Il a également évoqué les projets relatifs à la construction du Centre hospitalier régional de Beni Mellal, du Centre hospitalier universitaire et de la Faculté de médecine et de pharmacie, dans le cadre d’une convention de partenariat entre le gouvernorat de la région, le Conseil de la région et le ministère de la Santé et de la Protection sociale, pour un montant d’un milliard de dirhams.

Le ministre a appelé le nouveau Wali et les gouverneurs des provinces et préfectures de la région à œuvrer à l’amélioration des services publics dans le respect des principes de transparence et de responsabilité, soulignant l’importance d’interagir avec les besoins actuels et futurs de la population de la région selon une méthodologie de proximité pour trouver les solutions appropriées aux défis posés.