Province d’Ifrane : Lancement à Ifrane d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré

Mohammed Drihem

IFRANE, 11 nov. 2025 — Une rencontre de concertation élargie s’est tenue ce mardi à Ifrane, marquant le lancement officiel du processus d’élaboration d’une nouvelle génération de programmes intégrés de développement territorial dans la province.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment celles énoncées dans le Discours du Trône de 2025 et le discours d’ouverture de la session parlementaire.

Le citoyen au cœur de l’action royale

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province, Driss Misbah, a souligné la « responsabilité historique d’unifier les efforts d’investissement » dans le but unique d’améliorer la situation du citoyen marocain, qui doit être « au cœur de cet immense chantier royal ».

Misbah a précisé que cette démarche est traduite concrètement par le Projet de Loi de Finances pour l’année 2026 et les orientations du Ministère de l’Intérieur, visant à accélérer la résorption des disparités spatiales et sociales et à ajuster les trajectoires de développement.

Selon lui, le programme vise à « satisfaire les besoins fondamentaux de la population, à combler leurs ambitions et à concrétiser leurs attentes en planifiant avec eux, et non pour eux. »

Les axes prioritaires

Le nouveau modèle de développement territorial intégré place l’élément humain au centre de ses préoccupations pour lancer une dynamique de création de richesse et assurer l’intégration de tous les territoires, sur la base des principes de mutualisation et de solidarité.

Le Ministère de l’Intérieur a adopté cette méthodologie autour de plusieurs axes vitaux :

Soutien à l’emploi via la valorisation des potentialités économiques régionales et la promotion de l’investissement local.

Développement des infrastructures sociales essentielles, notamment l’éducation et la santé, pour préserver la dignité du citoyen et consacrer l’équité territoriale.

Gestion rationnelle et durable des ressources en eau pour faire face au stress hydrique.

Mise à niveau territoriale intégrée, ciblant les zones montagneuses et fragiles, et le développement des centres émergents.

Appel à la participation et à la transparence

Pour garantir le succès de ce programme, le gouverneur a insisté sur le respect de principes fondamentaux tels que : l’approche participative plaçant le citoyen au centre, l’efficacité et la pertinence des projets, ainsi que la transparence et l’intégrité dans l’élaboration et la mise en œuvre.

Misbah a lancé un appel direct à la mobilisation et à la participation positive de toutes les parties prenantes de la province (élus, services déconcentrés, société civile, acteurs économiques) pour accélérer l’élaboration de ce programme ambitieux.

La rencontre s’est conclue par la répartition des participants en cinq ateliers de travail, visant à élaborer des résultats émanant de la base et répondant concrètement aux préoccupations de la population.

Les autres interventions ont notamment mis en avant la nécessité de renforcer l’offre éducative et les services de santé, d’améliorer les infrastructures routières, et de valoriser le patrimoine historique et culturel.

La réunion a rassemblé des élus, des représentants des services extérieurs, des établissements publics, du secteur privé et de la société civile, réaffirmant l’ancrage de la régionalisation avancée comme levier du développement durable.