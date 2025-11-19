Province d’Ifrane L’INDH Célèbre la Jeunesse et l’Innovation : Journées Portes Ouvertes à la Plateforme Régionale des Jeunes

Mohammed Drihem

Ifrane, 19 novembre 2025 – La Plateforme Provinciale des Jeunes (PRJ) a été au rendez-vous mercredi 19 novembre avec le lancement des Journées Portes Ouvertes exceptionnelles prévues pour les 19 et 20 novembre 2025, sous le thème de : « L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au service de la Jeunesse ».

Cet événement s’inscrit dans le cadre des commémorations nationales du 50ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 70ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, soulignant le rôle central de la jeunesse dans la construction de l’avenir de la nation.

La journée du mardi 19 novembre a été marquée par une ouverture officielle en présence du Gouverneur d’Ifrane Driss Misbah et de la Délégation Officielle qui l’accompagne. La matinée a été principalement consacrée à la présentation des résultats concrets de l’INDH et de la PRJ :

A cette occasion le président de l’Association Gestionnaire de la Plateforme a fait le point sur les services d’Accueil et d’Orientation offerts, par la plateforme provinciale des jeunes d’Ifrane et présenté les différents jeunes notamment auto entrepreneur qui ont bénéficié des services de cette dernière

Aussi ; des témoignages des bénéficiaires, ont donné un aperçu humain des transformations permises par l’Initiative et la journée se clôturera par deux actions symboliques majeures soulignant l’engagement de l’INDH en faveur de l’amélioration des conditions de vie.

Les responsables de la gestion de la plateforme des jeunes d’Ifrane opérant sous l’égide de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ont souligné dans leur présentation du rapport de synthèse couvrant la période du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2025 que le bilan est éloquent et témoigne d’un dynamisme remarquable en faveur de la jeunesse de la province.

Dans ce cadre ont-ils souligné ; en l’espace de cinq ans, la plateforme a réussi à attirer un total de 6145 inscrits, soit une moyenne de 102 nouvelles inscriptions par mois. La répartition des inscrits montre une participation significative des deux sexes, avec 3530 hommes et 2 615 femmes.

« Ces chiffres sont la preuve que la jeunesse d’Ifrane s’approprie les outils mis à sa disposition pour construire son avenir, » a précisé l’Association Provinciale pour le Développement Économique et Sociale.

L’impact de la plateforme se mesure par le nombre impressionnant de bénéficiaires directs dans les programmes phares d’insertion professionnelle à savoir : L’Entrepreneuriat avec 1609 bénéficiaires ont été accompagnés dans la concrétisation de leurs projets ; l’Employabilité avec 1586 jeunes, dont 775 femmes, ont bénéficié de programmes pour améliorer leurs chances sur le marché du travail et l’Insertion globale avec 263 personnes ont trouvé un chemin vers l’intégration socio-économique.

Au total, 1 292 acteurs et institutions (hors INDH) ont collaboré avec la plateforme, soulignant la force du partenariat local. Parmi ces acteurs, on retrouve l’ANAPEC, l’OFPPT, le CRI Fès-Meknès, la Délégation du Tourisme, et des ONG internationales comme GIZ et APEFE.

L’année 2025 a été marquée par une initiative majeure en faveur de l’économie sociale et solidaire. Du 11 au 31 août 2025, la plateforme a organisé des ateliers de formations au profit de 653 coopératives de la région Fès-Meknès, dont 42 issues de la province d’Ifrane.

Ces formations, inscrites dans le cadre du grand marché itinérant, ont couvert des thématiques essentielles pour le développement moderne des coopératives dont la Digitalisation et e-commerce (marketing digital, réseaux sociaux, boutique en ligne), les Compétences organisationnelles (gestion du stress, technique de négociation), la Qualité et sécurité des produits (norme sanitaire et conditions de salubrité) et la Comptabilité et gestion financière.

Le rôle de l’outil numérique est également en pleine croissance. La plateforme digitale (www.plateforme-indh-ifrane.ma) a enregistré 20050 visiteurs au total, avec une moyenne de 335 visiteurs chaque mois. L’engagement en ligne se traduit aussi par 200 « TS » (probablement des inscriptions aux services), soit environ 20 inscriptions mensuelles via le site.

Ce bilan confirme la Plateforme des Jeunes d’Ifrane comme un pilier essentiel de la stratégie de l’INDH au niveau provincial et régional, jouant un rôle déterminant dans l’autonomisation et l’insertion de la nouvelle génération.

Par la même occasion ; le Gouverneur de la province a remis des clés de deux ambulances acquises dans le cadre du Programme II de l’INDH aux Communes d’Ifrane et Tizguite avant de se rendre à Timahdite pour une visite de terrain pour l’inauguration de la nouvelle Maison de la Maternité (Dar Al Wilada), un projet réalisé dans le cadre du Programme IV de l’INDH.