Les remèdes de Lalla Aicha contre les punaises de Paris !

Les tremblements de terre, les inondations, les feux de forêts qui ont frappé et endeuillé l’Afrique à cause des milliers de victimes humaines et des dégâts matériels qui se comptent par milliards de dollars resteront à jamais présent dans la mémoire de ceux qui ont perdu leurs proches, leurs maisons. Nous n’avons rien à y faire que de nous mobiliser, chose qui a été faite, au moins dans notre pays, pour reloger, reconstruire, rebâtir.

Cela dit.

Un autre fléau, d’une autre espèce, a frappé la capitale de la France, la ville des lumières, Paris la majestueuse qui ensorcèle et fait rêver. Qui n’a pas vu Paris, n’a rien vu ! Qui veut voyager doit commencer son périple par Paris ! Mais Paris de la Tour Effel, de l’Arc de Triomphe, de Notre Dame, du Louvre, de la Sorbonne, de Hugo, des philosophes des Lumières est aussi, et dans une autre proportion Paris des punaises. Paris la sublime, la majestueuse, est également Paris la misérable, la honteuse ! Autant on la considérait pour l’admirer et la glorifier, autant on la regarde pour la plaindre et la prendre en pitié !

Comment en est-on arrivé là ? A en croire un certain Pascal Praud, journaliste et animateur de télévision, l’apparition des punaises de lit en France est liée à l’hygiène, à l’émigration dont il dit que ‘’les personnes qui n’ont pas les mêmes conditions d’hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent…parce qu’ils sont dans la rue, parce qu’ils n’ont pas accès à tous les services que les autres…’’. En résumé et en clair, les punaises, selon cet animateur français, auraient donc été apportées en France par les émigrés africains à cause de leur manque d’hygiène. C’est une relation de cause à conséquence qui peut s’exprimer et se développer ainsi : puisque tu viens d’Afrique, qu’en Afrique tu manques d’hygiène parce que tu n’as pas accès à tous les services que les autres … (citoyens des nations civilisées) tu apportes nécessairement avec toi les punaises en France. Et qu’en est-il des différentes espèces de cafards (blattes américaine, germanique, orientale, volante) qui infestent la France ? Qu’en est-il des taupes qui peuplent les caves, les égouts, les rives de la Seine, les les esplanades des monuments historiques, les grandes surfaces commerciales, et qui se manifestent la nuit par armées pour se promener dans les rues de Paris et se nourrir des ordures ménagères ? Cafards et taupes seraient-ils donc venus avec les émigrés d’Afrique tout comme les punaises ?

Je crois, ce qui est plus que certain, que les taupes, les cafards et les punaises sont le produit de la France tout comme le manque d’hygiène et de propreté.

Les seuls biens qui pourraient venir en France, avec ou sans émigrés sont, à coup sûr, le pétrole, le gaz naturel, les phosphates, l’uranium, le fer, l’or, l’argent, le cuivre, le platine, le diamant, le chrome, le manganèse, le zinc, et d’autres richesses non recensées dans mon inventaire qui n’a rien d’exhaustif auxquelles il convient d’ajoute les tomates, les pommes de terre, les mandarines, le cacao, le café….

Voilà donc, monsieur Pascal Praud ce que les émigrés ont apporté avec ou après eux en France. Quant aux punaises, elles sont le produit de la France et des Français que les pillages des ressources africaines ont occupés au point d’oublier de s’occuper de leur propre hygiène.

Pour finir, je propose aux Français ce remède contre les punaises que j’emprunte à la Boîte à Merveilles d’Ahmed Séfrioui, écrivain marocain de langue française : ‘’Ma mère leur (les punaises) leur déclara une guerre totale. Elle utilisa tous les moyens pour en venir à bout : chaux vive, soufre, pétrole, usa de pratiques plus sournoises, talismans, poudres diverses achetées chez un faiseur de miracles, invocations.’’1

