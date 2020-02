BOULMANE : DES PISTES FORESTIERES ET DES FOURS AMELIORER POUR LA PRESERVATION DE LA FORET MAROCAINE

Mohammed Drihem

Dans le cadre des mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague du froid qui sévit dans la Région du Moyen Atlas en général et dans la Province Boulmane en particulier en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à accorder un intérêt particulier aux citoyens des zones de montagnes pendant les périodes de chutes de neige, de pluies et de froid ; et dans le cadre de la mise en application de la nouvelle stratégie forestière baptisée : »Forêts du Maroc » pour le développement du domaine forestier lancée par le Souverain le 13 février dans l’objectif de faire de la forêt un espace de développement qui consiste à changer le regard des usagers sur la forêt ; un espace durable pour faire respecter la ligne rouge des capacités forestières pour ne plus détruire le capital forestier en vue de préserver et de développer toutes les ressources naturelles ainsi qu’un espace participatif à travers l’engagement des usagers dans une gestion partagée pour atteindre les objectifs et un espace productif en mobilisant tout le potentiel offert grâce au partenariat privé pour soulager la pression d’une exploitation informelle des forêts et sauvegarder aussi le patrimoine naturel à travers un réseau d’espaces emblématiques ; les autorités provinciales de Boulmane en partenariat avec le département des eaux et forêts ont procédé à la distribution de Fours améliorés au profit des habitants des zones de montagne de la Province.

En effet ; le Gouverneur de la Province de Boulmane Mr Abdelhak Hamdaoui a présidé ce jeudi 27 février à Imouzzer Marmoucha; la cérémonie de distribution de 800 fours améliorés programmés au titre de la compagne 2019 et 500 fours sont prévues pour l’année 2020 avec un montant globale de 1.440.800,00 DHS et ce, au profit des population monde rural.

Par la même occasion ; le Gouverneur de la province a donné le coup d’envoi au lancement des travaux de réhabilitation des pistes forestières sur une longueur de 47,5 km avec un montant de 3.090.600,00 DHS. Ayant pour objectif, d’une part le désenclavement des Douars et la valorisation touristiques des écosystèmes forestiers.

A signaler que l’ initiative de distribution de ces fours améliorés au profit de la population des montagnes froides, a été engagée par cette la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de Boulmane , afin de de minimiser le volume des prélèvements en bois de chauffe par la population, étant donné les particularités offertes par la forme et la conception de ces fours, qui permettent aux ménages d’ utiliser un seul foyer , pouvant jouer le rôle de four à pain, de cuisson d’aliment et en même temps de chauffage, et économiser ainsi les 2/3 du volume de bois consommé par ménage.

Ainsi et parallèlement à ces actions, une prime annuelle de l’ordre de 1.037.500,00 dh, est distribuée chaque année à une dizaine d’associations d’éleveurs en forêt, leurs permettant de s’engager dans la préservation du patrimoine forestier, par l’achat d’aliment du bétail en période de disette, et la réalisation de quelques projets de développement local.

Par ailleurs et afin de faciliter l’approvisionnement en aliments et la commercialisation de leurs produits, cette Direction entreprend chaque année des travaux de réhabilitation d’un réseau de pistes forestières, pouvant desservir les massifs forestiers et les agglomérations les plus éloignées.