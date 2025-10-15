La Région de Béni Mellal-Khénifra organise un atelier régional sur : l’efficacité énergétique et la décarbonation

Mohammed Drihem

La Région de Béni Mellal-Khénifra organise, le mercredi 15 octobre 2025, un atelier régional sur le Plan d’Efficacité Énergétique et de Décarbonation de la Région, sous le thème « Accélérons la transition vers une région efficiente et décarbonée ». Cet événement se tiendra au siège de la Région et vise à présenter les actions prévues dans le plan régional et à engager une réflexion collective sur les modalités de mise en œuvre opérationnelle du plan.

Selon les organisateurs de cet atelier ; le Plan Régional d’Efficacité Énergétique et de Décarbonation de la région de Béni Mellal-Khénifra est une déclinaison régionale de la Stratégie Nationale de Développement Durable adoptée en 2017. Il vise à adapter les objectifs nationaux au contexte régional et à identifier des actions prioritaires pour améliorer la performance énergétique des secteurs clés de la région.

Cet atelier précise-t-on ; a pour objectifs de présenter les actions prévues dans le plan régional et leurs impacts attendus sur le développement durable du territoire, engager une réflexion collective sur les modalités de mise en œuvre opérationnelle du plan, favoriser la synergie et la coordination entre les acteurs pour accélérer la transition énergétique régionale et aussi ; de sensibiliser les acteurs régionaux, notamment la société civile, aux enjeux de l’efficacité énergétique et de la décarbonation.

Un programme riche et varié est concocté par les organisateurs de cet atelier prévu en trois session à savoir :

– Session 1 : De la vision nationale aux actions régionales : l’efficacité énergétique au cœur de la planification de la région de Béni Mellal-Khénifra

– Session 2 : Accélérer la transition énergétique : présentation du Plan Régional d’Efficacité Énergétique

– Session 3 : Recherche et innovation au service de l’efficacité énergétique et de la décarbonation régionale

Ainsi, les participants pourront entendre des interventions de haut niveau, notamment celles de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique, du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, de l’ONEE-Branche électricité et de

L’atelier vise à accélérer la transition énergétique régionale et à promouvoir un développement durable à faible empreinte carbone. Il constitue une occasion pour les acteurs régionaux de se mobiliser et de travailler ensemble pour atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Durable.