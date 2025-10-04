Tanger accueille la cérémonie de lancement officiel de la saison de chasse 2025-2026 dans le Royaume du Matroc

Mohammed Drihem

La Ville du Détroit Tanger a accueilli Jeudi 02 Octobre 2025 une journée d’étude et de sensibilisation marquant l’ouverture officielle de la saison de chasse 2025-2026, placée sous le thème : « Éthique et Sécurité, fondements d’une Chasse Durable » organisée par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et la Fédération Royale Marocaine de Chasse (FRMC),

Présidée par M. Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’ANEF, et M. Ahmed Moussaoui, Président de la FRMC, en présence de chasseurs, d’associations cynégétiques, de représentants de la chasse touristique, d’autorités locales et de partenaires institutionnels. cette rencontre a été marquée par l’allocution d’ouverture prononcée par le Directeur Général de l’ANEF Abderrahim Houmy qui a rappelé que la saison écoulée a été marquée par une mobilisation nationale contre le braconnage, avec des résultats probants obtenus grâce à l’action conjointe de l’ANEF, de la FRMC, de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie Royale et de la société civile.

Abderrahim Houmy a souligné à cette occasion que la lutte contre cette pratique illégale restera une priorité stratégique, condition essentielle pour préserver la faune sauvage et consolider les acquis en matière de conservation.

Le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, a souligné l’importance de la lutte contre le braconnage et de la promotion d’un chasse durable. Il a mis en avant les résultats encourageants obtenus grâce à la coopération entre les différentes parties prenantes, notamment la lutte contre le braconnage et la protection de la biodiversité.

Le DG de l’ANEF a souligné que la lutte contre le braconnage demeure une priorité stratégique pour l’agence. Il a également mis en avant l’importance de la formation et de la sensibilisation des chasseurs pour promouvoir une pratique responsable et durable de la chasse.

A cette occasion, Abderrahim Houmy a mentionné plusieurs initiatives lancées par l’ANEF pour promouvoir la chasse durable, notamment : Le développement d’applications numériques pour suivre l’activité de chasse, la mise à jour des bases de données, la mise en place de programmes de réintroduction d’espèces menacées et la création d’un projet de développement de deux espèces de gazelles dans la région de Mhamid al-Ghizlan.

Il a souligné également que la chasse touristique joue un rôle croissant dans ce secteur. Elle est supervisée par 124 sociétés agréées qui gèrent des zones de chasse dédiées à travers le Royaume, conformément aux lois et aux normes environnementales. Cette activité contribue à soutenir l’économie locale et à créer des emplois, tout en faisant connaître le patrimoine naturel marocain aux chasseurs étrangers.

Selon lui ; les partenariats multiples avec différents acteurs nationaux et internationaux, notamment avec la Fédération royale marocaine de chasse, nous ont permis de développer des programmes communs visant à améliorer la gestion des zones louées, à renforcer la surveillance et à développer les compétences au sein du secteur.

Au programme de cette journée ; une conférence sur la gestion du patrimoine cynégétique dans la région de Tanger–Tétouan–Al Hoceima, la signature d’une convention pour l’élevage et le repeuplement du lièvre, ainsi que des ateliers pratiques sur la sécurité et l’éthique dans la chasse avec des échanges qui ont permis de dégager des recommandations pour renforcer l’encadrement, la prévention des accidents et la durabilité du secteur.

A noter que le Maroc compte aujourd’hui, environ 68000 chasseurs actifs répartis sur plus de 4 millions d’hectares amodiés couvrant près de 1600 lots, dont 124 dédiés à la chasse touristique. Le secteur selon l’ANEF ; génère chaque année entre 10000 et 15000 journées de chasse et un chiffre d’affaires avoisinant 1 milliard de dirhams, dont près de 30 % sont investis dans la préservation du gibier et l’amélioration des infrastructures. Outre son impact économique, la chasse contribue à la dynamisation des zones rurales et à la valorisation des produits locaux.

Cette journée de sensibilisation a également été marquée par l’hommage rendu au Dr Hanane Saad, chercheur à l’ANEF, distingué dans le classement international Stanford–Elsevier 2025 parmi les 2 % des scientifiques les plus influents au monde dans le domaine de l’ornithologie. Classé 134ᵉ sur 5053 chercheurs, il s’est distingué par ses travaux sur l’écologie et la génétique des espèces de gibier au Maroc, avec des retombées pratiques pour leur conservation et leur gestion durable.

À travers cette manifestation, l’ANEF et la FRMC réaffirment leur engagement à promouvoir une chasse responsable, éthique et sécurisée, intégrée dans la stratégie nationale « Forêts du Maroc 2020-2030 », et rappellent que la réussite de ces ambitions repose sur l’implication de l’ensemble des acteurs et la mobilisation des chasseurs pour la préservation de la biodiversité et la transmission de ce patrimoine naturel aux générations futures.