بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا

حماية المبادرة الشبابية من الاحتضان السياسيوي و الاحتواء الانتهازي

انطلاقاً من مرجعيتنا الاتحادية والالتزام التاريخي بالدفاع عن قضايا الشعب المغربي أينما وُجد، وتماشياً مع نضال حزبنا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا تعلن ما يلي:

1-

التضامن الكامل مع الحركة الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الشباب في مختلف مناطق المغرب، تعبيراً عن معاناتهم من البطالة والتهميش و الحرمان من الخدمات العمومية ورفضاً لكل أشكال الحيف الاجتماعي والاقتصادي.

2-

الإشادة بوعي الشباب وتمسكهم بسلمية نضالاتهم وإبداعهم في أشكال التعبير الديمقراطي، بما يعكس عمق تطلعاتهم نحو مغرب الحرية والكرامة والعدالة.

3-

لتأكيد على شرعية المطالب المرتبطة بالحق في التعليم الجيد، والشغل اللائق، والصحة، والسكن، والعدالة المجالية، باعتبارها حقوقاً دستورية ومكتسبات لا يمكن التراجع عنها.

4-

دعوة السلطات العمومية إلى التجاوب المسؤول والعاجل مع هذه المطالب المشروعة، عبر فتح حوار جاد مع ممثلي الشباب والقوى الحية، بدل المقاربة الأمنية أو أسلوب المماطلة.

5-

المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، دون أي متابعة أو شروط، باعتبار ذلك مدخلا أساسياً لإرساء الثقة وضمان مناخ إيجابي

للحوار الوطني.

6-

الحرص على حماية المبادرة الشبابية من الاحتضان السياساوي و الاحتواء الانتهازي و التشبت بطابعها السلمي و الحضاري، و صيانة المرافق العمومية و ممتلكات الغير و ضمان سلامة و أمن المواطنات و المواطنين.

7-

تنبيه الرأي العام إلى أن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بتفاقم الإحباط والهجرة واليأس لدى فئة واسعة من شباب الوطن، وهو ما يشكل خطراً على السلم الاجتماعي والتنمية المستقبلية.

8-

تجديد التزام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا بالوقوف الدائم إلى جانب نضالات الشباب المغربي، والدفاع عنها في الساحة الفرنسية والأوروبية، والترافع لدى كل الهيئات السياسية والحقوقية من أجل دعمها.

وفي الختام، فإننا نؤكد أن معركة الشباب اليوم هي استمرار لمعركة الأجيال الاتحادية التي ناضلت من أجل بناء دولة الحق والقانون، وأن مستقبل المغرب لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فعلية وفعّالة لشبابه في صياغة القرار وصناعة التغيير.

الكتابة الاقليمية٠ للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية –فرنسا

باريس 1 أكتوبر 2025