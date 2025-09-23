Géopatrimoine et Tourisme Durable : Un Levier pour l’Écotourisme et la Valorisation du Moyen Atlas

Mohammed Drihem

Une initiative inédite a été lancée récemment dans la province de Boulemane, dans la région de Fès-Meknès, pour promouvoir le géopatrimoine et le tourisme durable. Une trentaine de guides des espaces naturels, d’acteurs associatifs et de représentants institutionnels ont participé à une formation immersive de quatre jours sur le géopatrimoine et le tourisme durable autour du massif de Tichoukt.

La formation, initiée par le projet Green Jobs/GIZ Maroc et l’Association Provinciale des guides de Boulemane-Skoura, a combiné des enseignements scientifiques, des explorations de terrain et des échanges constructifs. Les participants ont parcouru un circuit de 70 km pour découvrir dix géosites remarquables reliant Boulemane, Skoura Mdaz et El Mers. Les experts Dr Mostafa Oukassou et Dr Omar Zafaty ont animé la formation, alternant conférences sur les fondamentaux de la géologie et analyse pratique sur le terrain.

Les participants ont appris à réaliser des pré-inventaires et à rédiger des fiches d’inventaire géologique selon les standards internationaux. La formation a également permis de renforcer le réseau de guides, de développer des compétences en géologie et géoconservation, et de produire le premier guide géologique du Moyen Atlas.

Selon Rachid Boutahar, co-fondateur du groupe ANEJDI pour le tourisme de montagne et membre de l’initiative régionale pour la création du Géoparc du Moyen Atlas, le projet de géoparc s’étend sur 14 000 km² dans la région Fès-Meknès, englobant quatre provinces : Boulemane, Taza, Ifrane et Sefrou. Le géoparc abritera des formations géologiques exceptionnelles, des traces de dinosaures uniques au monde, et des paysages d’une beauté saisissante.

Pour lui ; la vision du géoparc dépasse la simple préservation du patrimoine géologique. Il s’agit d’un outil de développement territorial intégré, articulant protection de l’environnement, éducation et développement économique local. L’objectif est de sensibiliser les communautés locales aux enjeux majeurs de notre époque : utilisation durable des ressources naturelles, atténuation des effets du changement climatique, et réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.

Le succès du projet selon Boutahar ; nécessite un engagement fort et durable des communautés locales, soutenu par un partenariat robuste avec les autorités publiques et les collectivités territoriales. L’objectif ultime est d’obtenir la reconnaissance officielle de l’UNESCO pour le Géoparc du Moyen Atlas Oriental, et de mettre en œuvre une stratégie globale réalisant les objectifs de développement durable tout en préservant et valorisant le patrimoine géologique exceptionnel.

Cette initiative exemplaire s’inscrit dans la vision d’un écotourisme innovant et inclusif au service du territoire, de la jeunesse et de la protection du patrimoine géologique du Moyen Atlas. Elle représente un signal fort en phase avec l’ambition marocaine d’allier développement durable, recherche scientifique et valorisation collective des ressources naturelles avait-il conclu.