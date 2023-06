Hommage aux enseignants et à la brillantissime Leila Sahbaoui.

Khalid Barkaoui

Les résultats de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat 2023 sont affichés. Le taux de réussite avoisine les 60%. Un taux somme toute appréciable. Beaucoup d’élèves ont obtenu une mention. Parmi ces élèves qui ont brillé par leur réussite phénoménale figure mon élève Leila Sahbaoui qui a jeté son dévolu sur les sciences physiques option français avec une note appréciable de 19,23. Leila est une brillante et studieuse élève qui a fait un parcours sans faute. Un parcours qui force notre respect et qui suscite notre admiration.

Aujourd’hui la ville d’Outat Al Haj est hyper contente et pour cause, la jeune et consciencieuse Leila a obtenu la première note au niveau de l’AREF Fès-Meknès. Qui plus est, le directeur de l’Académie Régionale monsieur Mohssine Zouak l’a accueilli ce soir au siège du centre régional des examens. Un accueil chaleureux qui motivera l’apprenante à redoubler d’immensurables efforts pour continuer son rêve et veiller à l’atteindre à savoir l’accès à la faculté de médecine.

On est véritablement aux anges de faire partie intégrante du personnel enseignant qui a contribué humblement à sa formation consistante en compagnie de mes collègues qui travaillaient au sein des locaux de l’école Okba Bnou Nafia, cette école primaire de haute facture qui a tout donné par le passé et qui continue d’ailleurs à enfanter des cadres hautement qualifiés et performants. Des cadres qui font le bonheur et la gloire de notre administration et nos entreprises. La réussite éclatante de Leila est une occasion propice pour rendre un vibrant hommage à l’école publique. Je tiens d’emblée à rendre hommage à ses éducatrices qui lui ont inoculé la passion de l’apprentissage et en seconde position je veux reconnaître la qualité du travail fait par le staff enseignant et administratif de son école primaire Okba Bnou Nafia.

Cette réussite, il faut le reconnaître au passage n’est pas le fruit du hasard, c’est justement le couronnement de tout un parcours scolaire où une panoplie d’enseignants et autres acteurs ont apporté leur pierre à l’édifice. Dans ce même ordre d’idées, une mention de gratitude spéciale va à l’endroit de ses professeurs respectifs et du staff administratif du collège Mohamed six sis à la ville d’Outat Al Haj relevant de la province de Boulemane.

Un dernier hommage doit être rendu aux enseignants de Leila et aux acteurs administratifs du lycée qualifiant les Almoravides. Les enseignants de ce temple pédagogique ont pu cueillir les fruits d’une plante mature et déjà arrosée.

Il n’en demeure pas moins vrai que la réussite de Leila est une source de fierté et de satisfaction pour tout ce parterre de professeurs et d’administrateurs qui se sont donnés à fond depuis le préscolaire jusqu’au lycée qualifiant.

Nous tenons d’emblée à dédier cette réussite fulgurante à la direction provinciale de Boulemane et à l’AREF Fès-Meknès.

Bravo Leila pour ce sacre amplement mérité. Un sacre qui a été façonné par des enseignants dévoués et résolument engagés qui ont créé un climat scolaire positif et stimulant qui a incité la dynamique Leila à apprendre et à développer ses compétences. L’avenir prometteur des élèves est entre vos mains chers professeurs. Vous méritez mes salutations les plus distinguées.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane