tayeb zaid

Prose, poésie codée et poésie libre.

J’ai déjà écrit un article sur la poésie codée et la poésie libre dans lequel j’ai essayé de montrer le caractère hybride de cette dernière. Je veux dans le présent écrit pousser un peu plus ma réflexion sur cette poésie que la plupart des poètes modernes, surtout ceux qui écrivent en arabe, considèrent comme un genre à part entière et qu’il a droit de cité tout comme la poésie codée. Maître de philosophie a bien avant fait la part des choses dans ‘’Le Bourgeois Gentilhomme’’ en affirmant que tout ce que nous écrivons est soi de la prose, soi de la poésie. Ce qui signifie qu’entre les deux, il n’ya pas une autre poésie que celle qui obéit aux règles de versification. Avec la percée de la linguistique et la critique littéraire, Saussure, Jakobson, Propp, Todorov, Genette, les formalistes russes et d’autres encore, les genres littéraires ou genres de textes ont été subdivisés en types de textes. Ils sont de l’ordre de cinq, du moins dans le milieu scolaire. Chaque type de texte a sa structure grâce à laquelle il peut être défini. En effet, les travaux des linguistes et des poéticiens ont permis d’identifier et de produire des textes en fonction du genre et du type de chacun. Ainsi donc, la prose est un genre littéraire qui s’oppose à la poésie. En cela, dans une œuvre à caractère autobiographique, biographique ou dans un roman de société ou d’action, par exemple, peuvent coexister la narration, la description sous toutes ses formes, l’information-explication, l’argumentation et la prescription/injonction. Chacun de ces types de textes fonctionne d’une certaine manière. Voilà schématisés quelques repères pour identifier les types de textes.

1-Le texte narratif se développe selon un schéma narratif dit quinaire avec

– une situation initiale (équilibre narratif),

-une force transformatrice ou événement modificateur (avec la présence d’un élément modificateur qui surgit soudainement pour perturber l’équilibre de la situation initiale et contribue ainsi à changer le cours des événements),

-une action (avec un certain nombre de péripéties pour assurer l’équilibre de l’isotopie),

-une force équilibrante (avec l’espoir de revenir à l’équilibre narratif initial),

-une situation finale( retour à l’équilibre de la situation initiale)

2a- Description d’une personne : physique, morale, vestimentaire.

b-Description d’un lieu avec découpage du grand tableau en tableautins au moyen d’indicateurs de lieu : devant, derrière, en haut, en bas, à l’est, à l’ouest, en deçà, au-delà….

c-Description d’un objet : formes, matières, couleurs…

d-Description d’une scène animée : dynamisme, couleurs, odeurs, bruits : sensations auditive, visuelle, olfactive, gustative, tactile…

3 –Le texte information/explicatif est de nature didactique car considéré comme de vulgarisation:

Y dominent les répétitions, les définitions, les détails, les pléonasmes, les deux points d’explication, les parenthèses pour y insérer les explications…

4-Le texte argumentatif :

a- Une thèse à défendre ou à critiquer suivie d’arguments

b- Une antithèse à critiquer ou à défendre suivie d’arguments

c- Une synthèse

5-Le texte prescriptif/injonctif : dans ce type de textes s’emploient l’impératif, le subjonctif après les verbes d’obligation, de volonté, de commandement, d’interdiction, le présent et le futur à valeur injonctive…

Pour ce qui est de la poésie, elle a ses règles de versification ( le mètre, la syllabe, les sonorités, la rime…) ses formes (quintils, quatrains, tercets, distiques, vers, hémistiche…), ses écarts par rapport à la prose ( Allitérations, assonances, comparaisons, métaphores, gradations…). Pour la langue arabe il est question de ‘’bahr’’*, de ver découpé en ‘’sadr’’**, ‘’ajouz’’***, assalib balaghiya****, mouhassinat badiiya…*****

Quelle place attribuer à la poésie dite libre ? De quoi est-elle libre ? Peut-elle être considérée comme un genre autonome ? Si oui, à quelle genre de la poésie codée ou de la prose doit-elle s’apparenter ? Si elle s’affranchit du code de la poésie régulière, qu’est-ce qui lui restera du caractère poétique ? Si elle s’apparente à la prose, dans quel type de texte doit-elle trouver place ?

La poésie libre n’est ni poésie ni prose. Elle est un genre hybride et par conséquent stérile.

• Bahr : métrique

** Sadr : premier hémistiche

*** Ajouz : second hémistiche

****Assalib balaghiya : faits de style

*****figures de style que je traduirai par ‘’ éléments décoratifs’’.

Tayeb Zaid