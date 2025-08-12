Célébration de la Journée nationale des Marocains résidents à l’étranger : Le Gouverneur de la province d’Ifrane organise une réception en l’honneur des MRE

Mohammed Drihem

La province d’Ifrane a célébré ce 10 août la Journée nationale des Marocains résidents à l’étranger (MRE), une occasion pour renforcer les liens entre les MRE et leur pays d’origine. À cette occasion, le Gouverneur de la province d’Ifrane, Driss Misbah, a organisé une réception en l’honneur des MRE issus de cette province.

Un événement sous le signe de la reconnaissance

Cette journée, qui coïncide avec le 10 août de chaque année, est l’occasion de mettre en exergue les contributions des MRE au développement économique et social du Maroc. Le thème choisi pour cette année : « Le chantier de la digitalisation : un levier pour renforcer les services de proximité au profit des Marocains du Monde », reflète l’importance accordée par les autorités marocaines à la diaspora marocaine dans le développement du pays.

Lors de la réception, le Gouverneur Driss Misbah à fait une allocution dans laquelle il a souligné de prime abord que cette journée est une occasion annuelle qui permet de renforcer les liens entre les Marocains résidant à l’étranger et leur pays d’origine.

Cette journée a-t-il ajouté ; vise à mettre en avant les contributions des Marocains résidents à l’étranger au développement économique et social du Maroc, ainsi qu’à encourager les investissements dans leur pays d’origine. Le thème de cette année, « Le chantier de la digitalisation : un levier pour renforcer les services de proximité au profit des Marocains du Monde », a-t-il précise ; reflète l’importance accordée par les autorités marocaines à la diaspora marocaine dans le développement du pays.

Pour Driss Misbah ; la digitalisation est un outil clé pour améliorer les services destinés aux Marocains résidents à l’étranger et renforcer leurs liens avec le Maroc. Les plateformes numériques mises en place par les autorités marocaines permettent de faciliter les démarches administratives, de réduire les coûts et les délais, et d’améliorer la qualité des services.

Et d’ajouter que les plateformes numériques mises en place par les autorités marocaines incluent notamment :

– Le système d’authentification électronique pour les documents administratifs

– Le programme « Wafaqa » pour la demande de documents d’état civil

– Le système de gestion des autorisations pour les investisseurs

– La plateforme de participation citoyenne pour les Marocains résidents à l’étranger

Pour conclure ; le Gouverneur d’Ifrane à tenu de remercier tous les Marocains résidents à l’étranger pour leur présence et leur engagement. Pour lui ; cette journée est l’occasion de renforcer les liens entre les Marocains résidant à l’étranger et leur pays d’origine, et de discuter des moyens de promouvoir les investissements et le développement économique et social du Maroc.

Après des exposés des différents chefs de services et représentants des différents départements étatiques concernés par les questions concernant nos MRE dont notamment et entre autres ; la Présentation du Centre d’investissement, de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, de la Direction Régionale du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville , de l’Agence Urbaine de Meknès et de la Société Régionale Multiservices Fès-Meknès ; le Gouverneur d’Ifrane Driss Misbah a rencontré les MRE originaires de la province d’Ifrane, écoutant leurs préoccupations et leurs attentes.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des moyens de renforcer les liens entre les MRE et leur province d’origine, et de présenter les opportunités d’investissement dans la région.

Objectifs de la Journée nationale des MRE

La Journée nationale des MRE vise à consolider les liens entre les Marocains résidant à l’étranger et le Maroc, et à encourager les investissements des MRE dans leur pays d’origine. Elle constitue également une plateforme pour échanger sur les questions liées aux MRE et pour identifier les opportunités de développement pour les régions d’origine

La célébration de la Journée nationale des MRE à Ifrane a été une occasion pour les autorités provinciales de renforcer les liens avec les MRE et de mettre en avant les opportunités d’investissement dans la région. Cette journée est une reconnaissance de l’importance de la diaspora marocaine dans le développement économique et social du Maroc.