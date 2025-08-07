Région Fès-Meknès : Le grand marché itinérant de l’économie sociale et solidaire à Ifrane

Mohammed Drihem

Le Conseil de la région Fès-Meknès, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, organise le grand marché itinérant de l’économie sociale et solidaire à Ifrane, du 6 août 2025, sous le thème « Soutenons tous l’économie sociale et solidaire et construisons ensemble une société durable ».

Selon ses organisateurs ; ce marché vise à promouvoir l’économie

sociale et solidaire dans la région, à mettre en valeur les produits et les

services offerts par les coopératives et les associations, et à encourager

les pratiques économiques durables.

le marché se déroulera en trois phases successives, avec 70 exposants et exposantes à chaque phase, soit un total de 210 exposants et exposantes. Les activités programmées incluent : Un pôle d’exposition pour les produits et les services de l’économie sociale et solidaire, un pôle institutionnel pour présenter les programmes et les projets des institutions partenaires et un pôle d’animation pour les enfants et les jeunes, des sessions de formation pour les exposants et les exposantes.

Le marché est organisé en partenariat avec la Province d’Ifrane, la Wilaya de Fès-Meknès, et le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire. Il contribuera à promouvoir 1ère vise présidente de la Région Fès Meknès à souligné que: « Notre initiative a été couronnée de succès pour soutenir les coopératives dans tous les domaines où elles opèrent, qu’il s’agisse d’artisanat, de produits de beauté ou de coopératives agricoles.

Notre région compte plus de mille coopératives et nous avons mis en place un programme de foires et de marchés itinérants pour les encourager. Ces événements a-t-elle précisé, incluent des formations pour soutenir les coopératives dans les domaines administratif et financier, ainsi que des opportunités de marketing pour leurs produits, en particulier pour les coopératives féminines qui sont très actives et créatives.

Nous organisons également des marchés en dehors de nos frontières et avons des programmes de soutien aux coopératives, tels que le programme « Tamkine »; et le programme « Mouazara »;. Nous décernons également des prix pour encourager les coopératives, en partenariat avec l’Office de développement des coopératives.

Notre objectif a-t-elle ajouté c’est d’améliorer la qualité des produits des coopératives, de les encourager à produire des biens de qualité et de leur permettre de générer des revenus pour leurs membres.

Nous souhaitons également que les coopératives puissent créer des emplois et améliorer les conditions de vie de leurs et membres de la communauté locale.