HOMMAGE AUX PERSONNALITÉS D’IFRANE AU FESTIVAL D’IFRANE 2025 : SAMIRA OUNABI ET MIMOUN OUCHAOU

Mohammed Drihem

La ville d’Ifrane a vibré au rythme de la culture et de la musique lors de la clôture du 7ème Festival d’Ifrane 2025, une soirée artistique exceptionnelle qui s’est déroulée sous la présidence du Gouverneur de la Province d’Ifrane, Driss Misbah. Parmi les moments forts de cette soirée, l’hommage rendu à deux personnalités éminentes originaires du Pachalik d’Ifrane et particulièrement de Zaouiat Sidi Brahim à connaitre : Samira Ounabi et Mimoun Ouchaou, a été particulièrement remarqué.

SAMIRA OUNABI : UNE VOIX DE LA CULTURE MAROCAINE

La consœur Samira Ounabi est une journaliste, écrivaine et poétesse marocaine qui a été mise à l’honneur lors de cette édition du festival. Elle a reçu un vibrant hommage pour son travail remarquable dans le domaine du journalisme et de la littérature. Ses contributions à des émissions de radio, notamment sur Monte Carlo Doualiya, et ses écrits littéraires, tels que son livre « Hakaya ‘Obour Banoun al-Nisa », ont été salués pour leur qualité et leur engagement envers la promotion de la culture marocaine.

MIMOUN OUCHAOU : UN LEADER TECHNOLOGIQUE

Mimoun Ouchaou, directeur général d’IBM Maroc, a également été honoré lors de cette soirée. Avec plus de 19 ans d’expérience au sein d’IBM, Ouchaou joue un rôle clé dans la promotion de l’expertise et des capacités d’IBM dans le cloud hybride, les données, l’automatisation et la sécurité dans la région. Son engagement à aider les clients marocains à accélérer leur transformation numérique grâce aux solutions d’IBM a été particulièrement apprécié.

DÉCLARATION DE SAMIRA OUNNABI,

JOURNALISTE COMBATTANTE

« Je suis profondément touchée et honorée d’avoir été choisie pour être parmi les personnalités honorées lors de ce festival international dans ma ville natale. Malgré mon emploi du temps chargé en raison des événements actuels au Moyen-Orient, je n’ai pas hésité un instant à accepter cette invitation. C’est un grand plaisir et un honneur pour moi de recevoir ce prix, qui est non seulement un témoignage de reconnaissance pour mon travail de journaliste, mais aussi un symbole de l’importance de la femme dans la société.

Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements les plus sincères aux organisateurs du festival, aux autorités locales et à l’Association AFICED pour leur initiative et leur soutien. Ce prix est un hommage à la scène médiatique marocaine et à tous les journalistes qui travaillent avec passion et détermination.

Je dédie ce prix à ma mère, à mes collègues, à mes professeurs et à tous ceux qui m’ont soutenue tout au long de mon parcours. Je suis fière de représenter ma ville natale, Ifrane, et de contribuer à la promotion de la culture et de la femme marocaine.

Je suis convaincue que ce prix est un encouragement pour toutes les femmes journalistes et pour toutes les femmes qui travaillent pour faire avancer la société marocaine. Je remercie encore une fois les organisateurs de ce festival pour cette reconnaissance et je suis honorée de faire partie de cette communauté.

Je citerai un extrait de mon livre « Hakaya ‘Obour Binoun Annisoua » (Histoire d’une traversée au féminin) qui reflète l’importance de la ville d’Ifrane dans mon travail littéraire. »

UN FESTIVAL QUI RAYONNE

Le 7ème Festival d’Ifrane 2025 a été un succès retentissant, non seulement grâce à la participation de talents artistiques exceptionnels, mais aussi à une organisation qui a su créer une expérience immersive et mémorable. Les regards sont déjà tournés vers l’édition 2026, avec l’impatience de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles performances artistiques qui continueront de faire rayonner la culture à Ifrane