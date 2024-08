FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE :

L’ASSOCIATION AKHIAM D’IMILCHIL LUTTE CONTRE L’EROSION AVEC DES PLANTATIONS D’ARBUSTES

DE L’EPINE-VINETTE RESISTANTE AUX ALEAS ATMOSPHERIQUES

Mohammed Drihem

Sources de quatre Grands bassins hydrauliques très importants au Maroc que sont le Ziz, le Rhris, l’Oum Rabbia et le Melouya, la zone d’Imilchil se trouve être une vallée de montagnes située à une altitude moyenne de 2300 mètres, dans la partie septentrionale du Haut Atlas marocain où la problématique de l’érosion touche d’une manière directe les populations des zones montagnardes de cette zone d’intervention de l’Association Akhiam et indirectement les populations en aval, du fait de la diminution des capacités de rétention des barrages avec l’écoulement des eaux et les éboulements des pierres.

Pour faire face à cette situation et en l’absence de toute initiative étatique pour limiter les dégâts causés par l’érosion du sol montagnard et par les éboulements notamment pour l’infrastructure routière et pour les zones agricoles, un programme de « conservation des sols et des eaux dans le bassin versant de la vallée Assif Melloul » a été présenté au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) par l’Association Akhiam pour le Développement socio-économique d’Imilchil permettant ainsi de compléter les aspects de projets précédents avec un volet de sensibilisation et formation d’une part et la création d’une pépinière de groseillier sauvage et d’épine vinette d’autre part.

Le premier volet de ce projet a visé la sensibilisation des habitants de la vallée sur l’importance du couvert végétal pour fixer les sols et permettre la rétention et l’infiltration d’eau quant au second volet ; il a permis la multiplication de plants de groseillier sauvage et d’épine vinette pour alimenter les chantiers de reboisement ouverts par l’Association Akhiam.

Dans le cadre de ce projet financé par le Fond pour l’Environnement Mondial ; l’Association Akhiam a créé deux pépinières de groseille sauvage et de l’épine vinette. L’étape du reboisement des ravins vulnérables et à hauts risques dans la vallée a été quant à elle réalisée au cours de l’année 2015 avec l’introduction de 10.000 plants dans deux ravins identifiés. Ce reboisement selon ses initiateurs doit permettre de réintroduire des plantes autochtones qui jouent un rôle important dans la lutte contre inondations, l’infiltration des eaux de pluies et la dans la fixation des sols.

Dans l’attente de voir les pouvoirs publics et particulièrement l’Agence Nationale des Eaux et Forêts adhérer à ce projet et l’adopter pour assurer une meilleure production de ces plantes autochtones et leurs régénérations à grande échelle par l’organisation de vastes campagnes régionales de reboisement ; nous avons contacté à ce sujet Moussaoui Mohammed, chef de projet FEN au sein d’Akhiam qui nous a parlé de ce projet prometteur lors d’une visite de terrain organisée à cette pépinière au profit des Marocains résident à l’étranger participant au 6ème Festival des Marocains du Monde organisé du 11 au 14 Aout 2024 par l’Association Akhiam. Il a déclaré au journal qu’il s’agit là d’une Pépinière dédiée à la multiplication des plantes naturelles que l’association Akhiam utilise pour lutter contre l’érosion à connaitre : La berbérie vulgaris (de son nom commun) Epine-vinette qui est un arbrisseau de 1 à 3 mètres, à rameaux dressés, cannelés, grisâtres, glabres qu’on multiplie par semis.

« Les plantes que vous voyez ici ont deux mois et demi. Nous leur avons fait une transplantation dans une combrière pour qu’elles puissent d’acclimater avec le climat de l’extérieur en vue de les préparer pour une compagne de reboisement de seuils dans le pourtour des lacs d’Ezli et de Tezlite durant les mois de février ou mars de l’an prochain dans le cadre d’un programme de protection des deux lacs contre l’érosion et l’envasement » avait-il précisé.

Notre processus consiste à récolter des graines qu’on sème dans des alvéoles que vous voyez ici. Une alvéole de 3 ou 4 centimètres, on la transplante dans des sachets d’un litre chacun pour une durée d’un an avant de les planter dans les seuils lors du reboisement leur lieu final à même le sol pour jouer leur rôle avec les gabions dans la lutte contre l’érosion des sols.

Parlons de la plantation du pourtour de tislite avec des plants d’arbuste d’épine-vinette, Mohammed Moussaoui nous a précisé qu’il s’agit là d’un grand projet portant sur trois axes dont l’’installation des seuils mécaniques et du cordon en pierre sèche en premier lieu qui est en cours de réalisation. Ces seuils avança-t-il fixent le sol et captent la terre formant ainsi un lit favorable au reboisement de ces plantes épineuses locales qui ne sont utilisées ni par l’homme ni par le bétail et dont le bois est très mauvais avec un système racinaire qui est très développé et qui résiste à de fortes chaleurs comme il résiste à une température de moins de 50°C en poussant dans des sols très pauvres et se sont donc des plantes très favorables qui ne nécessitent pas des mise en défens.

A noter enfin qu’à l’occasion de l’anniversaire d’AKHIAM les 11 au 12 avril 2015, une évaluation des avancées a été effectuée avec des visites de terrain de la part des partenaires du projet avec notamment la population locale, les élus communaux et les experts et a permis de faire connaitre ce type d’actions qui peut se multiplier à l’échelle nationale.