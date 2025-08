“Il n’y a pas de place aujourd’hui ni demain pour un Maroc à deux vitesses »

Salima Faraji



Discours du Trône 2025 : Une main tendue avec sagesse, un envol vers un Maroc émergent

À l’occasion du 26e anniversaire de son intronisation, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a prononcé un discours du Trône dense, équilibré et résolument tourné vers l’avenir. Un discours qui conjugue fidélité aux constantes de la Nation, souci de justice territoriale, ambition de développement humain, et sagesse diplomatique face aux défis régionaux et internationaux.

1. L’Union maghrébine : une conviction renouvelée, une main tendue à l’Algérie

Le Souverain a lancé un appel sincère et responsable en faveur de la construction de l’Union du Maghreb. Il a souligné que cette ambition ne saurait se concrétiser sans une implication effective du Maroc et de l’Algérie, aux côtés des autres pays frères. Ce message fort, prononcé avec calme et fermeté, réitère la volonté constante du Royaume de dépasser les tensions artificielles pour rétablir les liens historiques et humains avec le peuple algérien, qualifié à juste titre de “frère”.

La main reste tendue, comme toujours, dans l’espoir d’un règlement des différends, sur la base du dialogue, de la responsabilité et de l’intérêt supérieur des peuples. Un règlement où personne ne gagne ni ne perd, mais où chacun préserve sa dignité et contribue à la stabilité d’une région aux potentialités immenses.

2. Une souveraineté consolidée, un Maroc écouté et respecté

Le discours royal a aussi mis en lumière les victoires diplomatiques du Maroc, particulièrement en matière de reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara. Le Roi s’est réjoui du soutien croissant de nombreux États amis à l’intégrité territoriale du Royaume, ce qui reflète la crédibilité de sa position et la confiance de ses partenaires.

Mais au-delà de l’affirmation des droits souverains, c’est l’ouverture au dialogue, la recherche de compromis justes et durables, et le refus de l’escalade qui constituent l’ADN de la diplomatie marocaine, guidée par la sagesse royale.

3. La justice territoriale comme fondement de la justice sociale

L’un des passages les plus marquants du discours réside dans l’insistance du Roi sur l’égalité entre les régions. Il a clairement affirmé qu’aucun progrès économique, aussi impressionnant soit-il, ne saurait satisfaire tant que tous les Marocains, dans toutes les régions, ne ressentent pas une amélioration réelle de leurs conditions de vie.

Cette vision intègre appelle à accélérer la mise à niveau du territoire national, à combler les inégalités, à renforcer les filets de protection sociale, et à investir davantage dans le capital humain. Car le Maroc de demain ne peut plus avancer à deux vitesses : l’équité territoriale devient un impératif de cohésion nationale.

4. Résilience économique et ambition d’émergence

Malgré les crises successives – sécheresse, inflation, turbulences mondiales –, le Maroc a su préserver un taux de croissance positif. Mieux encore, il a renforcé ses exportations, doublé ses performances industrielles (automobile, aéronautique, énergies renouvelables), et diversifié ses partenariats grâce aux accords de libre-échange.

Le Roi a également annoncé le lancement de la ligne à grande vitesse entre Rabat et Marrakech, projet emblématique de la vision royale pour un Maroc moderne, intégré, et compétitif, en droite ligne avec le Nouveau Modèle de Développement.

5. Engagement démocratique et préparation rigoureuse des élections

Le Roi a réaffirmé la tenue des élections législatives à l’échéance constitutionnelle, soulignant l’importance d’une préparation rigoureuse et d’un dialogue ouvert avec les partis politiques. Ce passage confirme une nouvelle fois l’attachement du Maroc à la pluralité, au choix démocratique, et à la transparence du processus électoral.

La monarchie, en tant que garante des institutions, veille à ce que la réforme de la législation électorale – notamment en ce qui concerne les listes électorales et le mode de scrutin – soit conduite de manière participative, en garantissant l’égalité des chances et la confiance dans le système politique.

– un discours de vérité, de lucidité et d’espérance

Le discours du Trône 2025 n’est pas un simple bilan. Il est une boussole. Il conjugue sagesse politique, profondeur humaine, et vision stratégique. Il rappelle que le Maroc ne peut être fort que par l’unité de son peuple, la justice entre ses territoires, la souveraineté assumée de ses choix, et la capacité à se projeter dans l’avenir avec confiance.

C’est un appel à construire ensemble un Maroc solidaire, audacieux, respecté, et résolument tourné vers le progrès