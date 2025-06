Cérémonie de Remise des Prix d’excellences aux examens certificatifs dans la province d’Ifrane

Mohammed Drihem

La grande salle de la province d’Ifrane a accueilli, le jeudi 26 juin 2025, la cérémonie provinciale de promotion de l’excellence et de célébration des lauréats aux examens certificatifs de la fin de l’année scolaire 2024/2025. Cette cérémonie a été organisée par la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports d’Ifrane, relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Fès-Meknès, en collaboration avec l’Initiative nationale pour le développement humain et la province d’Ifrane.

Le gouverneur de la province Driss Misbah a ouvert la cérémonie par un discours dans lequel il a salué les résultats obtenus aux examens du baccalauréat, qui ont connu une amélioration notable par rapport à l’année précédente, malgré les défis et les difficultés. Il a également félicité les efforts déployés par tous les acteurs éducatifs et les intervenants, ce qui a eu un impact positif sur l’augmentation du taux de réussite parmi les élèves cette année.

Il convient de noter que les différents examens certificatifs, en particulier les examens du baccalauréat, se sont déroulés dans de bonnes conditions, dans une atmosphère de vigilance, de mobilisation et d’engagement de la part de tous les intervenants, y compris les autorités provinciales et locales, les forces de sécurité, la gendarmerie royale, la protection civile, les forces auxiliaires et tous les acteurs éducatifs, y compris les cadres administratifs et pédagogiques des établissements scolaires, les inspecteurs et tous les partenaires, ainsi que les mères, les pères et les tuteurs des élèves.

Des remerciements ont été adressés à tous, et en premier lieu au gouverneur de la province, au directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Fès-Meknès, et à tous les intervenants et acteurs éducatifs, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet important événement national.

Le nombre de candidats scolarisés ayant passé l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat 2025 a atteint 1764 candidats et candidates, dont 1182 élèves ont réussi lors de la session ordinaire, avec un taux de réussite au niveau provincial de 67,01%, soit une augmentation de 11 points par rapport à l’année précédente. La particularité des résultats des examens du baccalauréat cette année est le pourcentage de lauréats ayant obtenu une mention, qui atteint 53,80%. La Moyenne la plus élevée de réussite dans la province est de 18,44 réalisée dans la filière des sciences physiques, option français.

Au cours de cette cérémonie provinciale, le gouverneur de la province a remis les prix aux lauréats, leur souhaitant bonne chance et davantage d’excellence et de contribution.

La cérémonie provinciale de promotion de l’excellence s’est terminée par la lecture d’un télégramme de loyauté et de dévouement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie et le protège.