IA et recherche scientifique : chance ou menace ?

Mustapha Hmimou

De nos jours, et sans doute pour toujours, d’une manière ou d’une autre, l’intelligence artificielle s’invite partout dans nos vies au quotidien. Pourtant, elle nous épate autant qu’elle nous inquiète. Et la recherche scientifique n’échappe pas à ce même dilemme.

Aujourd’hui, de plus en plus d’étudiants et de chercheurs y ont recours. Et autour de nous, nombreux sont ceux qui s’en inquiètent. L’IA, dit-on, favoriserait la paresse intellectuelle, la dépendance aux réponses toutes faites, le plagiat, et l’effondrement des compétences essentielles, comme l’analyse, la réflexion ou la rédaction. Mais faut-il pour autant diaboliser cet outil ? Et si, bien utilisé, l’IA devenait un allié précieux, voire incontournable ? Après tout, ce n’est qu’un instrument, comme tant d’autres. Tout dépend de la manière dont on s’en sert.

Dans nos vies quotidiennes, nous utilisons déjà l’intelligence artificielle sans même y penser. Elle est partout autour de nous : dans nos maisons, nos téléphones, nos voitures, la gestion de nos comptes bancaires, le règlement de nos achats, de nos factures ou de nos abonnements, et dans bien d’autres aspects de la vie courante. Bien souvent, nous ne prenons conscience de sa présence que lorsqu’elle tombe en panne. Alors, pourquoi la refuser dans l’enseignement, les études ou la recherche scientifique, alors qu’elle en est elle-même l’un des fruits ?

Si l’intelligence artificielle peut aider l’étudiant et le chercheur à mieux organiser leurs idées, gagner du temps, accéder à davantage de sources, et élargir leur champ d’investigation et de réflexion, pourquoi s’en priver ? Pourquoi pas, quand on reste maître de son outil, de préserver la pensée personnelle, et de toujours privilégier l’analyse et la synthèse à la simple collecte de données. Ce bon usage de l’outil doit désormais être enseigné dès le plus jeune âge, à la maison, et surtout à l’école, jusqu’à l’université.

Et puis, pas d’inquiétude pour la qualité des travaux académiques et universitaires, car les comités de lecture et les jurys restent vigilants face à tout mauvais usage de l’IA. Lors de la soutenance, tout se révèle : profondeur de réflexion, capacité d’argumentation, cohérence des résultats. Difficile alors de tricher. Le mauvais usage de l’intelligence artificielle ne peut masquer un vide intellectuel ni transformer un cancre en érudit. La vraie question est plutôt ailleurs : que vaut un chercheur qui sait utiliser l’IA avec discernement, comparé à celui qui s’en tient aux méthodes traditionnelles ?

Le premier va plus vite, explore un champ d’investigation assez large, accède à des études récentes et actualisées, compare davantage, tout en gardant l’esprit critique nécessaire pour vérifier l’authenticité des données recueillies et leur pertinence par rapport aux besoins de son travail. Le second, bien que tout aussi sérieux, perdra un temps précieux à chercher, filtrer, trier et rédiger. Au final, ce n’est pas la méthode seule qui détermine la valeur d’un travail, mais surtout la qualité du raisonnement et la maîtrise du sujet.

L’IA dans les études et la recherche scientifique n’est ni ennemie, ni solution miracle. Elle élargit les possibles, sans jamais remplacer ni la rigueur, ni la créativité. Plutôt que de la craindre, il faut apprendre à l’apprivoiser. C’est une chance, pas une menace. Une révolution, certes, mais une révolution que nous pouvons mettre à notre service.

À nous donc d’enseigner aux nouvelles générations à en faire un véritable outil d’émancipation intellectuelle, et non une béquille. Qu’on le veuille ou non, elles vivront dans un monde de plus en plus façonné par cette technologie, destinée à faciliter la vie et à la rendre moins complexe et moins pénible. Autant leur apprendre dès maintenant à bien en profiter.