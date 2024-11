Les Opportunités et défis des énergies renouvelables et du changement climatique : Quel est le rôle de TeraMed ?

Thème d’une table ronde

Réussie à l’Ecole Supérieure de technologie de Khénifra

Mohammed Drihem

Mardi 05 novembre 2024 l’auditorium de l’école supérieure de technologie de Khénifra, a abrité les travaux d’une table ronde sur le thème des : « Opportunités et défis des énergies renouvelables et du changement climatique : Quel rôle pour TeraMed ? ».

Organisée par l’Association pour la Recherche et le Développement Durable (ARSD) et l’Association du Club Marocain pour l’Environnement et le Développement, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra, le Réseau Arabe pour l’Environnement et le Développement (RAED) et l’Alliance pour le Climat et l’Air Pur du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), cette Table Ronde animée par d’éminents professeurs chercheurs et experts a été marqué par la tenue d’une conférence animée par Pr Abdechahid Loukili secrétaire général de l’association AR2D, Pr Hicham Lakrafli enseignant chercheur en énergie renouvelable et efficacité énergétique à l’EST Khenifra qui abordé le sujet de la « transition énergetique et réchauffement climatique : Cas du Maroc » et Pr Mhamed Khaffou professeur chercheur à l’ESTK et membre fondateur de l’association AR2D qui a abordé le sujet des « impacts des projets des énergies renouvelables sur la biodiversité »

Selon Pr Abba El Hassan, président de l’Association pour la recherche et le développement durable, directeur adjoint de l’École supérieure de technologie de Khénifra et modérateur de cette conférence ; cette table ronde organisée par l’Association en partenariat avec l’École supérieure de technologie de Khénifra , le Réseau arabe pour l’environnement et le développement et l’Alliance pour le Climat et l’Air Pur du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sous le thème : « Opportunités et risques des énergies renouvelables et du changement climatique ; Quel est le rôle de l’initiative TerraMed ».

Pour lui ; l’initiative TERRAMED se base sur la recherche de la production de quantités significatives d’énergies renouvelables au niveau méditerranéen , elle est issue naturellement de la COP28 comme initiative (TERRAMED) qui permet aux pays méditerranéens de produire une quantité importante d’énergies renouvelables qui permettront l’atténuation du changement climatique, la création d’emplois verts, la coopération entre tous les pays et la réduction du poids du prix du pétrole et des énergies fossiles :

Ce séminaire qui a traité du changement climatique, de la transition énergétique au niveau mondial et au niveau marocain du rôle de la société civile dans la réalisation de ces objectifs et pas seulement pour la société civile mais aussi pour tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine a-t-il ajouté ; a connu la participation d’un groupe d’enseignants chercheurs de l’Université de Moulay Slimane et celle d’Ibnou Tofail, des gens de la presse, de la société civile intéressée, des représentants de la nation et des représentants de la commune de Khénifra.

Rappelons qu’à travers cette manifestation scientifique et environnementale ; les organisateurs visent à mettre en exergue l’importance des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique ; à passer en revue les efforts du Maroc dans le domaine de la transition vers les énergies renouvelables et les dernières technologies et les solutions et initiatives pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, telle que l’initiative TeraMed ; à discuter des défis et des obstacles auxquels fait face la transition vers les énergies renouvelables ; à identifier les opportunités d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables ; à mettre en évidence comment les acteurs institutionnels et civils, les institutions d’éducation, de formation, de recherche et des médias et le secteur privé sont impliqués dans la transition vers les énergies renouvelables et enfin, élaborer des recommandations pratiques pour soutenir le processus d’accélération de la transition vers les énergies durables.

Au terme de cette table ronde, les participants ont adopté une série de recommandations dont notamment et entre autres : La nécessité de

Réduire l’utilisation et la Consommation des Energies fossiles, d’Augmenter et accélérer la Production des énergies renouvelables afin de réduire la dépendance énergétique National et assures l’autosuffisance et la sécurité énergétique nationales, Maximiser notre production en saisissant les opportunités et le contexte International (FV.C), Renforcer la résilience aux CC. à travers L’actualisation de la stratégie nationale et les programmes nationaux et internationaux, Réduire l’impact négatif de le production énergétique et Revoir (actualiser) les Lois et encourager la Production privé et son intégration dans le réseau national, Encourager, renforcer et approfondir la recherche scientifique et la formation professionnalisant (métiers verts et métiers du futur) .