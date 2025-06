Université Al Akhawayn célèbre sa 26ème promotion

et trois décennies d’excellence

Mohammed Drihem

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a vécu ce samedi un moment mémorable, marquant sa 26ème cérémonie de remise des diplômes tout en célébrant son 30ème anniversaire. Cette double commémoration met en lumière la maturité d’une institution devenue une référence, vouée à l’excellence académique, à l’innovation pédagogique et à la formation de leaders responsables, pleinement préparés aux défis contemporains.

Pas moins de 796 lauréats ont reçu leur diplôme, dont 55% sont des lauréates, un témoignage éloquent de l’engagement continu de l’Université envers l’équité et la diversité. Ces jeunes hommes et femmes, façonnés dans un environnement multiculturel qui valorise l’ouverture sur le monde, l’esprit critique et la rigueur intellectuelle, incarnent une génération nouvelle, créative et résolument tournée vers l’impact.

Pour le Dr. Amine Bensaid, Président de l’Université. « Cette 26ème promotion symbolise l’agilité, l’adaptabilité et l’esprit d’innovation que nous nous efforçons de cultiver chez nos étudiants. Leur réussite, dans un monde en mutation accélérée, est notre plus grande fierté ».

La réussite de cette promotion illustre parfaitement la pertinence du modèle éducatif d’Al Akhawayn, basé sur le système américain des liberal arts and sciences et une pédagogie centrée sur l’étudiant. Dans un monde en rapide transformation, où la technologie redéfinit constamment les compétences et les métiers, l’Université place l’innovation, l’adaptabilité et le bien-être de ses étudiants au cœur de sa mission. Elle intègre les nouvelles technologies pour optimiser l’efficacité et l’accessibilité de ce modèle, favorisant un développement holistique de l’étudiant, incluant la pensée critique et la capacité de prise de décision. Des innovations ambitieuses ont été lancées pour favoriser l’épanouissement personnel, assurant ainsi la formation de diplômés à la fois compétents, accomplis et engagés.

En matière d’employabilité, l’objectif de cette année est clair et ambitieux : permettre à 90% des nouveaux lauréats en recherche d’emploi de décrocher une offre de travail avant même la fin de leur dernière année d’études. C’est un indicateur fort de leur excellente insertion professionnelle et de la pertinence de leur parcours.

Fondée en 1995 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, l’Université Al Akhawayn a été conçue comme une institution unique dans le paysage universitaire africain et arabe : une université d’inspiration américaine, profondément enracinée dans les valeurs marocaines et résolument tournée vers la formation de citoyens du monde. Depuis trois décennies, elle n’a cessé de repousser les frontières de l’enseignement supérieur, en combinant rigueur académique, innovation technologique, excellence en recherche et développement humain. Elle est aujourd’hui la seule université africaine accréditée par la New England Commission for Higher Education (NECHE), l’organisme qui accrédite également des institutions de renom comme Harvard et le MIT.

Lors de cette cérémonie, le Président de l’Université, Dr Amine Bensaid, a mis en lumière les succès remarquables de cette 26ème promotion. Il a notamment salué les performances exceptionnelles obtenues aux tests MFT (Major Field Tests) par les étudiants de la School of Business Administration (SBA), avec six d’entre eux classés parmi le top 1% mondial. Une performance historique a été enregistrée par l’étudiante Mouna Agazanai, qui a obtenu le score parfait de 200/200, le meilleur score mondial. (Le MFT est un examen standardisé international conçu pour évaluer les connaissances des étudiants dans un domaine académique spécifique, tel que le management, la finance ou le marketing, permettant de comparer les performances des étudiants à celles de leurs pairs dans des universités du monde entier.)

Le Président d’Al Akhawayn a également souligné la création de 16 startups par des lauréats de cette promotion, illustrant leur esprit entrepreneurial et leur capacité à concrétiser leurs idées. Enfin, il a noté que cette promotion se distinguait par un engagement record dans la formation par alternance (co-op education), ainsi que par son aptitude à concilier travail à distance et études théoriques, démontrant ainsi une grande maturité et une forte adaptabilité aux réalités du monde professionnel.

Dans sa déclaration à la Presse, le chancelier de l’Université Abdellatif Jouahri a souligné que l’année 2025 est la première année du futur plan stratégique qu’ils viennent de finaliser. D’ailleurs, avait-il ajouté ; aujourd’hui, « au niveau du conseil d’Al Akhawayn, nous avons déjà un petit peu abordé les grandes orientations, mais nous allons lui consacrer une séance spéciale parce qu’il doit accompagner les changements de paradigme que le pays connaît, qui sont notamment le problème du digital, de la cybersécurité, du data computing et du climat ».

Ce sont autant de thèmes et de paradigmes que l’Université Al Akhawayn doit accompagner et doit faire les tournants nécessaires au niveau de la formation des futurs lorrains. Bien sûr que ce qui a constitué les points forts de la formation au niveau d’Al Akhawayn durant ces 30 années ne sera pas oublié, au contraire, il sera renforcé en utilisant précisément ces nouveaux changements de paradigme, y compris l’intelligence artificielle a-t-il assuré.

Selon Jouahri, Al Akhawayn a été accréditée en 2007 par Netshe, qui est une des principales agences américaines d’accréditation sur le système de libéral art américain et en 2022, nous avons été accrédités pour les 10 années prochaines. Donc vous voyez que le travail a été récompensé. Maintenant, nous allons devoir retravailler sur les nouveaux thèmes, sur les nouveaux programmes et sur les nouvelles ressources humaines à faire venir pour mieux encadrer le travail aussi avec d’autres universités marocaines pour que l’effort soit convergent a-t-il conclu.