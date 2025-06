Refonder les zones industrielles marocaines : Un impératif stratégique face aux enjeux mondiaux

Mohammed Drihem

Mercredi 18 juin 2025 marquera un tournant pour l’industrie marocaine. Le tout premier Smart Eco Zones Forum, prévu par Économie Entreprises Live, rassemblera les acteurs majeurs du secteur pour une réflexion décisive : comment réinventer nos zones industrielles face aux défis contemporains, notamment la souveraineté industrielle.

Longtemps piliers du développement et de l’attraction d’investissements étrangers, les quelque 149 zones industrielles actives au Maroc ne peuvent plus se contenter de leur modèle actuel. Les récentes turbulences mondiales – conflits géopolitiques, instabilités économiques, et l’intégration croissante des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) – exigent une refonte profonde de leur fonctionnement.

Sous le thème « Zones industrielles : À l’heure des grandes réformes », ce forum de haut niveau se tiendra au Conrad Rabat Arzana. Les discussions se concentreront sur des axes cruciaux que sont : la Modernisation de la gouvernance pour Assurer une gestion plus efficace et transparente, la Durabilité et responsabilité pour Répondre aux standards environnementaux et sociaux et l’Attractivité renouvelée afin Adapter l’offre aux besoins des investisseurs de demain (flexibilité, services innovants, infrastructures performantes, formation qualifiante).

L’objectif est clair selon les organisateurs du Forum: transformer les zones industrielles de simples espaces fonciers en véritables écosystèmes intelligents et durables. Elles doivent devenir des pôles capables de résister aux chocs externes, d’attirer les capitaux nécessaires, et de consolider la position du Maroc comme acteur compétitif au sein des chaînes de valeur mondiales.

Cette journée d’étude d’après ses initiateurs ; réunira un panel d’experts de premier plan dont des économistes, industriels, aménageurs, représentants gouvernementaux, chercheurs et spécialistes internationaux. Au travers de panels thématiques et de keynotes, ils dresseront un bilan sans complaisance des zones industrielles marocaines, identifieront les obstacles structurels et, surtout, proposeront des orientations stratégiques novatrices.

À propos d’Économie Entreprises Live (EE Live) :

EE Live est une plateforme de communication et de débat stratégique reconnue. À travers ses conférences, elle offre une analyse croisée d’experts sur les sujets d’actualité et les grands enjeux économiques. Forte de sa perspective unique sur le contexte macroéconomique, EE Live est un média d’échange et de partage, prisé par une audience ciblée de décideurs publics et privés en quête de contenus riches et interactifs.