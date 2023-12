La Journée Mondiale de la Montagne Célébrée en Apothéose à la station de Michlifen par Le Ski Club Ifrane et les Amis du Val d’Ifrane

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de la Montagne placée cette année sous le thème : « Restaurer les écosystèmes de montagne » ; l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’Environnement et de l’Ecotourisme en partenariat avec le Ski Club Ifrane (SCI) et l’AMEPN a organisé la première rencontre des Marcheurs le Week-End du 16 au 17 décembre 2023 dernier.

Deux randonnées pédestres en pleine montagne du Moyen Atlas au Cœur du Parc National d’Ifrane ont été organisées dont la Première a eu lieu samedi le long du « circuit de la Charbonnier » à la découverte de l’école de l’escalade du Ski Club Ifrane où les Grimpeurs/cadres techniques du SCI ont fait une démonstration d’escalade de la Falaise et de nettoyage des voies d’escalade. La seconde randonnée pédestre a été organisée le long du « Circuit Boutrouba » en pleine cédraie de Boutkhoubay pour arriver au cratère de Michlifen.

La soirée du samedi a été marquée par la tenue – au Chalet de Montagne du SCI de Michlifen – d’une séance d’échange et de partage des différents programmes et activités des trois associations partenaires avec notamment des présentations exhaustives respectives du Ski Club Ifrane, l’Association des Amis du Val d’Ifrane, l’Association Marocaine pour l’écotourisme et la protection de la Nature et de l’invité de cette première rencontre des marcheurs : L’Association Géoparc M’Goun des Sports de Montagne

A rappeler que la Journée internationale de la montagne 2023, sur le thème « Restaurer les écosystèmes de montagne », est une occasion de sensibiliser à l’importance des écosystèmes de montagne et d’appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s’adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes.