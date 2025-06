La vulgarisation scientifique au Maroc : une dynamique émergente à l’Université Mohammed Premier d’Oujda

BOUYA TAOUAB

Université Mohammed Premier, Oujda (Maroc)

Étudiante au Parcours d’Excellence : Communication, Éducation et Numérique

Résumé

La vulgarisation scientifique s’affirme comme un levier essentiel de la démocratisation du savoir, notamment dans les pays du Sud. Au Maroc, l’Université Mohammed Premier d’Oujda se distingue par des initiatives innovantes en matière de diffusion des connaissances auprès du grand public. Cet article explore l’évolution de la vulgarisation scientifique au sein de cette université à travers plusieurs projets, notamment la Maison de l’Intelligence Artificielle, les expositions scientifiques ouvertes à la communauté et les événements de médiation. Il met en lumière les atouts, les limites et les perspectives d’un tel engagement universitaire dans le paysage scientifique marocain.

Mots-clés :

Vulgarisation scientifique – Université – Maroc – Médiation – Intelligence artificielle – Communication publique de la science – UMP Oujda

Introduction

Face à la prolifération des informations et à la montée des discours pseudoscientifiques, la vulgarisation scientifique joue un rôle crucial dans la formation d’une culture citoyenne du savoir. Elle vise à traduire les savoirs spécialisés dans un langage accessible, sans dénaturer leur complexité. Dans un pays comme le Maroc, où l’accès au savoir scientifique demeure inégal, les universités ont un rôle central à jouer. L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda se positionne aujourd’hui comme une institution pionnière dans ce domaine.

La vulgarisation scientifique : définition et portée

La vulgarisation scientifique ne se résume pas à une simplification. Elle implique une véritable médiation cognitive, langagière et culturelle entre la recherche et la société. Selon Bensaude-Vincent (2000), elle « traduit des savoirs en récits significatifs pour un public non initié ». Elle mobilise des formats variés : expositions, conférences, vidéos, podcasts, réseaux sociaux, ou encore hackathons éducatifs.

Son objectif est double : transmettre une culture scientifique partagée et stimuler l’esprit critique dans une époque marquée par la désinformation. Dans les sociétés en développement, elle permet aussi de valoriser les langues nationales et de promouvoir l’éducation informelle.

Cas d’étude : l’Université Mohammed Premier d’Oujda

L’UMP a lancé plusieurs initiatives phares qui placent la science au cœur de la cité. Trois expériences majeures illustrent cette dynamique :

1-La Maison de l’Intelligence Artificielle (MIA)

Inaugurée en 2022, la MIA constitue une première en Afrique. Elle propose des ateliers interactifs sur l’IA, des conférences vulgarisées et des démonstrations robotiques. En juin 2023, elle a accueilli le Miathon’01, un hackathon réunissant plus de 260 participants autour de l’intelligence artificielle, de la programmation et de l’innovation citoyenne.

2-L’exposition « Quand les sciences parlent arabe »

Organisée en 2019 en collaboration avec le Centre•Sciences d’Orléans, cette exposition itinérante mettait en lumière les savants arabes et musulmans ayant marqué l’histoire des sciences. Elle a été présentée en arabe et en français pour toucher un large public (étudiants, lycéens, familles), soulignant l’importance de la langue arabe comme vecteur scientifique.

3-Le symposium africain et européen sur l’éthique de l’IA

Tenue à Oujda en novembre 2024, cette rencontre internationale a permis de croiser les regards sur les enjeux éthiques, culturels et politiques de l’IA. Elle a démontré la capacité de l’université à fédérer autour des sciences des acteurs de tous horizons.

Enjeux et défis de la vulgarisation à l’UMP

Malgré ces succès, plusieurs obstacles demeurent :

Reconnaissance institutionnelle faible : La vulgarisation reste marginale dans l’évaluation des carrières universitaires.

Langue de diffusion : La plupart des contenus sont produits en français, excluant une partie du public non francophone.

Manque de formation : Peu de cursus offrent une initiation à la médiation scientifique.

Ressources limitées : L’absence de financements spécifiques limite la pérennité des projets.

Perspectives et recommandations

Pour ancrer durablement la culture scientifique à l’UMP et au Maroc, plusieurs pistes sont à privilégier :

Intégrer la formation à la vulgarisation dans les parcours en sciences et en communication.

Créer un laboratoire de médiation scientifique à l’échelle régionale.

Valoriser la vulgarisation dans les grilles d’évaluation des enseignants-chercheurs.

Développer des contenus multilingues (arabe dialectal, amazighe).

Multiplier les partenariats avec les médias, les collectivités et les associations locales.

Conclusion

L’Université Mohammed Premier d’Oujda montre qu’il est possible de faire de la vulgarisation scientifique une mission universitaire à part entière. En croisant innovation pédagogique, ancrage territorial et ouverture internationale, elle ouvre la voie à une nouvelle manière de penser la place de la science dans la société marocaine. Encourager cette dynamique, c’est répondre aux défis contemporains de l’éducation, de la citoyenneté et de l’émancipation par le savoir.

Références bibliographiques

Bensaude-Vincent, B. (2000). La science populaire dans la presse et l’édition. CNRS Éditions.

Exposition « Quand les sciences parlent arabe », Université Mohammed Premier, 2019.

Maison de l’Intelligence Artificielle d’Oujda. Inauguration, SNRT News, juillet 2022.

Hackathon Miathon’01 – UMP, juin 2023.

Symposium Africo-Européen sur la gouvernance éthique de l’IA, UMP, 2024.