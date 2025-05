Mohammed Drihem

MARRAKECH, Maroc – Le 30 mai 2025 – L’Université Cadi Ayyad s’apprête à organiser la finale universitaire de l’édition 2025 du concours francophone international « Ma Thèse en 180 Secondes » (MTen180S). L’événement se tiendra le mardi 3 juin 2025 à partir de 9h30 au Centre de Conférences de l’Université.

Ce concours vise à rapprocher la science de la société, à reconnaître la rigueur intellectuelle de la relève académique et à renforcer les capacités des jeunes chercheurs en communication scientifique et interpersonnelle. Il s’inscrit dans une démarche de vulgarisation et de promotion de la culture scientifique auprès du grand public.

Douze doctorants, issus de toutes disciplines confondues et ayant été inscrits ou ayant soutenu leurs thèses durant l’année universitaire en cours, s’apprêtent à relever le défi. Ils ont été sélectionnés parmi une soixantaine de candidats ayant manifesté leur intérêt. Ces « ambassadeurs d’une science vivante » auront l’opportunité de présenter leurs travaux de recherche en seulement trois minutes, à l’aide d’une seule diapositive, en s’exprimant dans des termes simples, clairs, concis et convaincants.

Pour les accompagner dans cette préparation exigeante, l’Université Cadi Ayyad, le Pôle des Études Doctorales et divers formateurs ont dispensé une formation intensive aux doctorants. Cette formation a porté sur le développement personnel, la rigueur scientifique, la valorisation de la recherche, et a permis de renforcer leurs compétences en synthèse, éloquence et passion scientifique.

À l’issue de cette compétition universitaire, deux lauréats seront désignés pour représenter l’Université Cadi Ayyad à la finale nationale du concours, prévue courant juin 2025. Le vainqueur de la finale nationale aura quant à lui l’honneur de participer à la finale internationale du concours, qui se tiendra en Roumanie le 30 septembre 2025.

Le programme de ce Concours « Ma Thèse en 180 Secondes » prévu à l’Université Cadi Ayyad si riche et stimulant, débutera par une ouverture officielle en présence du Professeur Belaïd BOUGADIR, Président de l’Université Cadi Ayyad, et du Professeur Hamid KADDAMI, Directeur du Pôle des Études Doctorales suivie d’un « Best Of Ma Thèse en 180 Secondes », un moment inspirant avant le lancement tant attendu de la compétition. Les douze doctorantes et doctorants, véritables ambassadeurs de la science, se succéderont pour des allocutions scientifiques captivantes. Ils auront le défi de présenter l’essence de leurs recherches complexes en seulement trois minutes, avec une unique diapositive. Un exercice de vulgarisation scientifique qui promet d’être à la fois instructif et divertissant.

Entre ces moments de découverte scientifique, des pauses artistiques viendront rythmer la matinée, offrant une respiration bienvenue avant de plonger à nouveau dans les allocutions des doctorantes et doctorants.

Après délibérations du jury, l’assistance aura un moment dédié aux « Récits d’Immersion » des doctorants, une opportunité unique d’entendre leurs expériences et leurs parcours dans la recherche.

Le suspense culminera avec l’annonce des résultats et la remise des prix aux heureux gagnants. Enfin, la clôture de cette matinée mémorable sera assurée par le Professeur Belaïd BOUGADIR, le Professeur Hamid KADDAMI, ainsi que le Professeur Bahia Nadeif, Directrice du Career Center de l’UCA et représentante des coachs « Ma Thèse en 180 Secondes ».