إقليم إفران : يوم توعوي حول مخاطر حرائق الغابات وتأثيرها على التراث الغابوي والتنوع البيولوجي

محمد الدريهم

نظّم نادي اليونسكو أطلس المغرب وجمعية أصدقاء وادي إفران، يوم الأربعاء 21 ماي، يومًا توعويًا حول مخاطر حرائق الغابات وتأثيرها على التراث الغابوي والتنوع البيولوجي، لفائدة تلاميذ ثانوية بن صميم صباحا وثانوية الوحدة بإزرو بعد الزوال.

وجاء هذا اليوم التوعوي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، المصادف للـ21 من ماي من كل سنة، ويهدف إلى تشجيع السلوكيات المسؤولة للوقاية من الحرائق، وتوعية التلاميذ بأهمية الغطاء الغابوي وضرورة الحفاظ عليه.

وأكد عبد العالي عدنان، الرئيس المؤسس لنادي اليونسكو أطلس المغرب، أن الهدف من هذا اليوم هو توعية الشباب والمجتمع بمخاطر حرائق الغابات وسبل الوقاية منها، مشيرًا إلى أن التوعية والتربية هما الأداتان الرئيسيتان لحماية بيئتنا وتراثنا الطبيعي.

من جانبه، أشار محمد حرمة الله، مدير ثانوية بن صميم، إلى أن هذه المبادرة نظمت بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني، و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، و الوقاية المدنية، بهدف توعية الشباب بأهمية حماية البيئة والوقاية من حرائق الغابات.

وأبرزت فاطمة الزهراء لغرغليمي، منسقة التنمية والشراكة بمركز الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإزرو، أن هذه الدورة التوعوية كانت ناجحة بفضل المشاركة النشطة للتلاميذ وحضور ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية و الوقاية المدنية.

وأشار سعد فقري، عضو الوحدة المتنقلة لمركز حماية الغابات بإزرو، إلى أهمية توعية السياح والمواطنين بحماية الغابات، مؤكدًا أن فريقهم يعمل بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين لتنظيم جولات توعوية لتوعية السياح بأهمية الحفاظ على الغابات واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتمضية موسم صيفي آمن.

من جهته، أكد حسن عبد الهادي، المتقاعد من المكتب الوطني للسكك الحديدية وعضو جمعية المشات بمكناس، على أهمية توعية المواطنين بأهمية حماية الغابات، خاصة خلال الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن غابات الأرز بإفران-آزرو هي أنظمة بيئية هشة تتطلب انتباهنا واحترامنا.