La dégradation des valeurs de la République française

Liberté, égalité, Fraternité, tels sont les mots qui composent la devise de la France, et qui renvoient aux valeurs principales de la République. Un héritage que les Révolutions ont acquis et légué au peuple, et qui se transmet de génération en génération en faisant la fierté et la gloire des Français, dès lors qu’il figure dans toutes les constitutions et qu’il est adopté par les grandes démocraties du monde.

Or, cette devise, censée faire des Français le peuple le plus civilisé et le plus democratique du monde, s’est retournée contre eux. En effet, la France a, pendant plus de deux siècles, illuminé et civilisé tous les peuples de la terre ou presque, mais, depuis les cinq dernières décennies, avec des gouvernements qui sont tantôt incompétents, tantôt trop indulgents, tantôt incompetents et laxistes à la fois, la France n’est plus libertaire, ni égalitaire, ni fraternelle. En d’autres termes, le cosmopolitisme de la France ainsi que la tolérance de ses dirigeants devant toutes les civilisations et les coutumes étrangères, ont fait de la France un des pays les plus ensauvagés de la planète.

On constate, d’une part, au nom de la liberté, de jeunes femmes francaises assoiffées de sexe, et surtout des adolescentes naïves, inexpérimentées et irrésponsables, emportées par les rêves et l’imagination, et profitant des droits et des égalités que leur octroie la République, et qui, à peine atteignent-elles l’âge de la majorité qu’elles vont au Maghreb, en Afrique, au Proche-Orient… en quête d’hommes pour se marier avec eux, et les emmener en France; sauf que, malheureusement, les pauvres, elles tombent souvent sur des psychopathes, ou des extrémistes religieux, ou des délinquants avec des casiers judiciaires, ou des narcotrafiquants; des escros et des imposteurs qu’elles rencontrent sur place, ou sur des sites web de rencontre, ou sur les réseaux sociaux, et qui non seulement vont abuser de leur confiance en les considérant comme des moyens pour arriver à leurs fins ignobles, mais qui vont aussi menacer, en permanence, la sécurité des Français et transformer ainsi leur vie en enfer.

D’autre part, et toujours au nom des valeurs de la République, des journalistes, des députés, des militants, malhonnêtes, machiavéliques, qui abusent de la liberté d’expression et de la presse, et ne pense qu’à faire le buzz et réaliser leurs intérêts personnels, politiques ou électoraux, ont fait de la cause des immigrés et des demandeurs d’asile leur fond de commerce, en accentuant en contre partie l’immigration anarchique qui innonde le pays d’immigrés illégaux, lesquels vivent au détriment des contribuables, puisqu’ils touchent le RSA, les indemnités de chômage, et de surcroît, ils sont logés, nourris et soignés convenablement, mais surtout gratuitement et avec dignité, beaucoup mieux que chez eux, et ce, sans rien offrir à la France en échange, sinon l’incivilité. Ainsi, la France exporte des bacs plus 6 et importe des bacs moins 10, comme disent les Français, qui ironisent sur les décisions politiques absurdes de leurs gouvernements.

Par ailleurs, à force d’accueillir la racaille, les dirigeants français sont en train de mettre l’existence de la France et du peuple français en jeu. Certes, plus les frontières sont largement ouvertes, plus les foules d’immigrés envahissent le pays, plus l’identité et la civilisation françaises se dégradent et moins les lois et la souveraineté de l’Etat règnent, et, par conséquent, l’anarchie et la guerre civile seront inévitables; sachant que les attaques aux mortiers, aux cocktails molotov à l’égard des policiers n’en sont que les signes avant-coureurs.

La gastronomie et l’art culinaire français, qui tentent et inspirent tous les cuisiniers du monde, ont tendance à être remplacés par la cuisine maghrébine, turque, asiatique, arabe et africaine, qui ne repond pas toujours aux régles d’hygiène, et qui est souvent de mauvaise qualité, tandis que le vin de renommée mondiale, que vénéraient les Français est remplacé par le haschich, le cannabis et d’autre drogues nocives. Et sur le plan vestimentaire, le bikini, la jupe, la jaquette, le manteau, le béret, le costard, …, qui font l’élégance française, laissent la place au burkini, au gilbab, au voile, au cafetan…, si bien que la haute couture française qui anime les grands salons de mode et qui habille les grandes célébrités à travers le monde, risque d’être concurrencée par la culture des accoutrements.

Que dit le slogan? » À Rome, vis comme les Romains! « . Donc, si, à Paris, les immigrés, en particulier, extraeuropéens, ne vivent pas comme les Français et que bon nombre de Français continuent à penser et à vivre comme ces étrangers, il n’y aura plus de liberté, ni d’égalité, ni de fraternité, et la société sera de plus en plus fracturée; d’autant plus que l’assimilation des torrents d’immigrés, sur laquelle comptent les responsables demeure une chimère.

Mais, là où la France s’est trompée, c’est en ouvrant, au nom des valeurs de la République, ses frontières aux racailles tous azimuts, pour qu’ils profitent des valeurs de la République afin de nuire aux valeurs de la République. Eh oui! C’est comme ça. Peut-être n’est-ce que le début. Mais, le pire est à venir.

