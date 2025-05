Analphabétisme : La délégation Provinciale de l’ANLCA Organise Une Formation Continue pour des formateurs de la Lutte contre l’Analphabétisme

Mohammed Drihem

La délégation Provinciale de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme d’Ifrane, El Hajeb et Meknès organisent une session de formation continue au profit des enseignants travaillant dans les programmes de lutte contre l’analphabétisme. Cette session se déroulera du 14 au 19 mai 2025 au complexe socio-éducatif et culturel de la commune de Haj Kadour.

L’objectif principal de cette formation est de permettre aux enseignants de se familiariser avec les principes de l’andragogie et de la dynamique de groupe, ainsi que leurs applications dans les classes de lutte contre l’analphabétisme. Les participants apprendront également comment utiliser les techniques d’animation et de communication pour motiver les bénéficiaires à apprendre et à poursuivre leur apprentissage.

Le programme de formation comprendra quatre modules à savoir : L’andragogie et l’éducation des adultes, où les participants apprendront les principes fondamentaux de l’andragogie et comment les appliquer dans les classes de lutte contre l’analphabétisme, la Dynamique de groupe permettant aux participants d’apprendre comment créer une dynamique de groupe positive et comment gérer les interactions entre les participants, les « Techniques d’animation » permettant aux participants d’apprendre comment utiliser les techniques d’animation pour rendre les cours plus interactifs et plus engageants et enfin, les « Techniques de communication » pour leur permettre d’apprendre comment communiquer efficacement avec les bénéficiaires et comment utiliser les techniques de communication pour motiver les participants.

Cette formation est destinée aux enseignants travaillant dans les programmes de lutte contre l’analphabétisme dans les Provinces d’Ifrane, El Hajeb et Meknès et seront issus des différents programmes de lutte contre l’analphabétisme qui ont été mis en place dans ces provinces.

La formation sera animée par Dr. Ahmed Dkar, un expert en éducation et en formation des adultes. Le Dr. Dkar a une grande expérience dans la formation des enseignants et dans la mise en place de programmes de lutte contre l’analphabétisme.