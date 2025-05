Doumar Belkacem, un jeune poète très prometteur

Zaid Tayeb

La soirée poétique et culturelle du 3 mai 2025, organisée par L’GANA SPACE pour célébrer la poésie dans toute sa splendeur a été animée par madame Intisar Haddiya, femme de lettres par vocation et de science par formation. Le jeune poète de la soirée, Doumar Belkacem, invité à la cérémonie pour présenter le produit de son inspiration et dire quelques poèmes devant un public sensible à la musique des vers, n’a pas déçu ses auditeurs qui en avaient plus qu’il n’en fallait pour le bonheur de leurs oreilles. A la question pourquoi son choix s’est porté sur la poésie au lieu du roman et de la prose, il a répondu par la lecture de l’un de ses poèmes, qu’il a minutieusement commenté et d’où il a relevé quelques figures de style qui le tapissent et l’agrémentent. Ce qui peut être compris aussi bien par le profane que par l’avisé que la prose et la poésie sont deux genres différents- et ce jour-là, il n’y avait en face de lui que des esprits éclairés au féminin et au masculin. La première est la norme. Elle relève du quotidien, de ce qui revient tous les jours et qui est de tous les goûts. La seconde est un écart dont l’emploi s’effectue dans des situations particulières pour un public particulier. La première relève du bas, la seconde de l’élevé.

Si notre comparaison s’arrête là pour la prose en général et le roman en particulier, car, on ne peut pas en dire plus en dehors de la simple lecture de l’histoire qu’il raconte dans ses différentes péripéties. Avec la poésie, il est possible d’aller encore plus loin pour accéder à un autre champ, celui de la musique car elle est également et surtout chant. M. Doumar Belkacem, en commentant l’un de ses poèmes, chose un peu singulière où le poète se fait également critique pour mettre un peu de lumière sur les moments forts du poème qu’il s’est proposé de dire devant son public. A l’inverse du roman, le poème est destiné à être chanté : la prosodie ( rythmique, musicalité, assonances, allitérations, jeux de rimes, jeux d’accent….) , le choix de mots poétiques et leur emplacement les uns par rapport aux autres (le cheval blanc # Le blanc coursier), style imagé (métaphores, personnifications, comparaisons, métonymies…) contribuent à faire d’un poème une chanson.

Dans le commentaire, monsieur Doumar Belkacem a levé en partie le voile sur l’un de ses poèmes pour justifier son choix orienté vers la poésie, que vers le roman et la prose.

La poésie de monsieur Doumar Belkaacem se caractérise par la simplicité de son lexique et de son style, reproche que lui font certains lecteurs qui y voient des éléments de faiblesse. La simplicité est un art. Avec les mots les plus simples, on fait de beaux poèmes, comme avec un simple pinceau on fait de beaux tableaux

‘’Demain dès l’aube’’ de Victor Hugo, ‘’Il pleure dans mon cœur’’ de Verlaine, et bien d’autres, sont restés gravés dans nos mémoires malgré notre âge avancé. Qu’ont-ils de si particuliers pour s’être restés incrustés en nous ?