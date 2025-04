TINGHIR : FLASH INFO

Mohammed Drihem

Tinghir accueillera le « Forum des Gorges et des Oasis » pour un développement territorial durable (2-4 mai 2025)

TINGHIR, Maroc, 29/04/2025 ;Le Conseil Régional du Tourisme de la province de Tinghir, en collaboration avec le Conseil Provincial et les collectivités territoriales de la région, organise le « Forum des Gorges et des Oasis » du vendredi 2 au dimanche 4 mai 2025 à Tinghir.

Placé sous le thème « Les Gorges et les Oasis : leviers du développement territorial durable dans la région », cet événement proposera un programme riche en activités culturelles, artistiques et sportives.

Le forum s’ouvrira le vendredi 2 mai à 10h00 au Centre Culturel de Tinghir. Le programme comprendra des expositions à Tinghir et Boumalne Dadès, le lancement d’un hackathon à Boumalne Dadès, et un volet scientifique débutant par une conférence sur le marketing et la gestion territoriale.

La journée du samedi 3 mai sera marquée par la course des gorges du Dadès, la poursuite du forum scientifique à Boumalne Dadès avec des sessions sur l’architecture en terre et la gestion de l’eau, ainsi qu’une soirée religieuse féminine à Tinghir.

Le dimanche 4 mai sera dédié à la course des gorges du Todgha et à la cérémonie de remise des prix. La clôture du hackathon et du forum se tiendra dans l’après-midi, précédée d’une exposition de coopératives tout au long de la journée à Tinghir et Boumalne Dadès.

Ce forum ambitionne de promouvoir le potentiel des gorges et des oasis comme moteurs d’un développement territorial durable à travers l’échange, la collaboration et l’innovation.

Une Course pour le plaisir des Yeux :

Une Trail des Gorges et Oasis

Dans le cadre du Forum des Gorges et des Oasis de la Province de Tinghir, le Trail des Gorges et Oasis vous invite à vivre une expérience unique, mêlant sport, nature et découverte culturelle.

Cette compétition selon ses organisateurs, ouverte aux coureurs nationaux et internationaux, met en avant la beauté naturelle des gorges du Dades et du Toudgha tout en promouvant le sport et l’écotourisme. Elle se déroule en deux étapes obligatoires sur route goudronnée :

La première Étape prévue pour le 3 mai 2025 reliera les Gorges du Dades au site touristique « les Pattes de Singe » sur une distance de 16 km à travers routes sinueuses et sentiers escarpés, offrant une vue imprenable sur les formations rocheuses emblématiques et les paysages montagneux des Gorges de Dadès

La deuxième Étape du 04 mai 2025 reliera la Vue Panoramique Assoul aux Gorges du Toudgha sur une distance de 12 km à travers routes et sentiers balisés, traversant des paysages pittoresques avec une arrivée spectaculaire au cœur des falaises des Gorges de Toudgha.

HACKATHON DES GORGES ET DES OASIS 2025

Imaginer et Innover pour un Avenir Durable

Le Hackathon des Gorges et des Oasis est un événement unique qui rassemble des jeunes innovateurs, développeurs, entrepreneurs, chercheurs et créatifs pour concevoir des solutions innovantes répondant aux défis du développement durable dans les oasis et les gorges.

Le Hackathon des Gorges et des Oasis est prévu du 02 au 04 mai 2025 dans la ville de Tinghir sous le theme : « Imaginer et Innover pour un Avenir Durable ».