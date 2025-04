L’ODCO lance une série de réunions régionales et un concours d’idées de projets coopératifs pour promouvoir l’innovation et l’entreprenariat coopératif au Maroc.

Mohammed Drihem

Sous le thème de « Coopératives innovantes pour le développement durable », l’Office de Développement de la Coopération, en coordination avec la Délégation Régionale du Ministère du Tourisme, de l’Industrie Traditionnelle et de l’Economie Sociale – Secrétariat d’Etat à l’Industrie Traditionnelle, à l’Economie Sociale et à la Solidaire – a organisé mardi 22 avril dernier une rencontre régionale et un concours d’idées à la salle de réunion de la Province d’El Hadjeb le 22.04.2025.

Compte tenu de l’importance du travail coopératif et afin d’en faire un levier de développement régional et de contribuer à la création d’une nouvelle génération de coopératives basée sur les qualifications de la région, cette rencontre avait pour objectif de suivre et de collecter les idées de projets innovants sur le territoire de la région en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les administrations, les institutions de la société civile, les organismes professionnels et les porteurs de projets.

Dans sa déclaration au Journal , Omar Mounaim délegué régional de l’ODCO dans le région Fès Meknès a souligné que cette rencontre est organisée en vue de favorisant un échange d’opinions entre les partenaires, notamment les autorités provinciales représentées par la préfecture d’Ifrane, la plateforme des jeunes de la région, les services de l’action sociale et les partenaires institutionnels, en particulier les secteurs actifs et intéressés par le domaine coopératif.

Les principaux thèmes abordés lors de cette rencontre ont été : L’analyse de la situation actuelle des coopératives dans la région, les interventions des partenaires, qu’il s’agisse du conseil régional ou des partenaires investisseurs, concernant les projets dédiés à ce secteur, une discussion et des échanges sur les différentes perspectives et l’organisation de deux ateliers en vue d’un concours d’idées de projets.

Les participants à cette rencontre, issus des groupes cibles des provinces d’Ifrane, d’Al Hajeb et de toutes les provinces de la région, compétiteront avec leurs propositions. Bien que l’accent ait été mis sur les participants locaux, la représentation a inclus des acteurs des neuf autres provinces de la région.

La rencontre a permis un dialogue constructif et devrait ouvrir la voie à de nouvelles initiatives pour le développement du secteur coopératif régional.

Mohamed Ouananou, représentant des coopératives Al Amal de la province d’El Hajeb, a souligné dans sa déclaration au Journal ; les enjeux cruciaux de la modernisation pour le secteur de l’élevage.

Il a insisté sur la nécessité d’intégrer les concepts de numérisation et d’intelligence artificielle pour assurer la pérennité et le développement des coopératives. Il a pris l’exemple du secteur fromager, expliquant que la préservation du cheptel est indispensable pour garantir la qualité des produits et l’accès aux services souhaités.

Tout en reconnaissant l’importance des traditions, Mohamed Ouananou a plaidé pour une transition vers la digitalisation et le marketing moderne, tout en maintenant un soutien aux pratiques et services traditionnels. Selon lui, un accompagnement financier adéquat est essentiel aux différentes étapes, de la production à la commercialisation, pour assurer le succès des initiatives.

Ouananou a également fait part des attentes des coopératives en matière de soutien financier, déplorant le manque actuel d’aide concrète. Il a mis en lumière le déséquilibre entre l’investissement initial et les défis rencontrés au niveau du marketing, soulignant que l’absence de débouchés commerciaux adéquats pourrait compromettre les efforts considérables déployés par les coopératives et, dans certains cas, mener à l’échec des projets.

De son coté ; Benmacha El Jaouhara a annoncé dans sa déclaration au Journal ; le lancement d’Agro Ecologia Maroca Service, présentée comme la première coopérative nationale de services spécialisée dans le domaine agricole et plus particulièrement dans l’agriculture biologique et écologique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de diffusion des connaissances en agriculture biologique et écologique en Afrique du Nord, bénéficiant du soutien de la Coopérative Nationale de la région Zayda.

L’objectif principal de la coopérative est de former des agriculteurs aux pratiques de l’agriculture écologique et biologique. Mme El Jaouhara a précisé avoir formé 21 « ASP » (Agri Service Provider), des prestataires de services qui à leur tour formeront les groupes d’agriculteurs au sein de leurs communautés.

Après quatre années de service dans le cadre d’une autre structure, la coopérative Agro Ecologia Maroca Service ambitionne de poursuivre et d’étendre ce travail en tant que coopérative de services dédiée à l’agriculture biologique et écologique avait-elle conclu.

Pour sa part ; Mme Yidir Keltoum, représentante de la coopérative d’élevage de volailles et de production d’œufs « Sidi Bout Hamrit », a exprimé sa gratitude lors à la province d’El Hajeb en soulignant que l’objectif principal de la coopérative est de générer un revenu stable pour les femmes rurales qui y travaillent et d’assurer leur autonomie. Elle a tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création et au développement de cette initiative.

« Je ne m’attendais pas à avoir l’opportunité de prendre la parole aujourd’hui pour présenter notre projet, » a déclaré Mme Keltoum, visiblement émue. « Je suis reconnaissante de cette initiative et j’espère que nous pourrons continuer à développer notre coopérative. J’aimerais également évoquer nos besoins futurs et les améliorations que nous souhaiterions apporter. »

Mme Keltoum a adressé une demande aux responsables et à tous ceux qui ont soutenu la coopérative depuis sa création il y a cinq ans. « Grâce à Dieu, à leur soutien, à ces rencontres, à ces formations et à l’appui de la préfecture, notre coopérative a pu se développer et devenir autonome. Nous sommes fiers de présenter notre projet et de valoriser notre région agricole, » a-t-elle conclu, exprimant une profonde reconnaissance.

Dans ce contexte. L’Office organise National de la coopération (ONCA) prévoit une série de réunions dans toutes les régions du Royaume. L’objectif est de suivre les idées de projets coopératifs innovants. En coordination avec toutes les parties prenantes concernées des départements ministeriels, de la Société civile et des Coopératives. Elle sera organisée pour la région de Fes-Meknes le 22.04.2025 à El Hajeb.

La Banque de projets coopératifs est basée sur la préparation d’une carte détaillée qui comprend les besoins et les potentiels qui aident à identifier les secteurs et les zones prometteurs qui peuvent être utilisés pour créer de nouvelles coopératives. Le projet comprend également la mise en place d’un portail en ligne spécialisé qui est une ressource clé pour ceux qui souhaitent créer des coopératives en leur fournissant un accompagnement approprié, des programmes de formation intégrés sur la gestion des coopératives en vue de faire augmenter les chances de succès et de durabilité de leurs projets.

En outre, le portail fournira une base de données complète sur les coopératives et une base de données complète des projets existants. Il comprend des modèles économiques prêts à l’emploi, un répertoire des ressources financières disponibles avec des partenaires potentiels. Cela contribuera à améliorer la durabilité des coopératives et à soutenir leur développement.

Ce programme enfin ; est particulièrement destiné aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi, aux coopératives existantes qui cherchent à développer de nouveaux projets. ainsi qu’aux nouveaux porteurs de projets souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat coopératif. Faisant ainsi du secteur de l’économie sociale un véritable levier pour la création d’emplois durables et un développement territorial équilibré.

Grâce à l’initiative de la Banque de projets coopérative, on franchira une nouvelle étape dans le cadre du soutien au mouvement coopératif. Ce mécanisme est basé sur une connaissance approfondie des besoins spécifiques de chaque région ou zone territoriale. Il garantit une approche adaptée aux réalités locales. La Banque adopte des modèles de collaboration fondés sur l’analyse des caractéristiques économiques, sociales et environnementales des différentes zones territoriales et sur l’identification de secteurs clés en fonction des ressources et des dynamiques locales.