Dans le cadre du Projet AMUSU, RARBCA lance un atelier d’autodiagnostic participatif à Imilchil

Mohammed Drihem

Imilchil, Maroc – 25 avril 2025 – Le Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA) organise un atelier d’autodiagnostic interne les 28 et 29 avril 2025 à Ait Hattab (Imilchil, Midelt), a-t-on appris de source proche de l’organisation. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet AMUSSU, financé par l’Union européenne et porté par un consortium incluant l’Association Migration et Développement, l’AESVT Maroc et l’association italienne COSPE.

Le RARBCA a été présélectionné pour un financement visant à renforcer les capacités des réseaux associatifs actifs dans les domaines de l’environnement et de la citoyenneté. L’autodiagnostic constitue une étape obligatoire pour finaliser sa candidature. L’objectif de cet exercice participatif est d’évaluer les forces, les faiblesses et les besoins du réseau en matière de gouvernance, de gestion administrative et financière, de mobilisation des ressources et de stratégie globale.

L’atelier de deux jours permettra aux membres du RARBCA d’analyser collectivement les atouts et les points faibles de leur organisation, d’identifier les axes prioritaires de renforcement des capacités et d’élaborer une proposition de projet structurée en vue de son dépôt auprès d’AMUSSU.

L’événement est coorganisé par deux associations membres du réseau : l’Association Tadrart pour le Développement de la Montagne, responsable de la logistique locale, et le Centre Drâa-Tafilalet pour le Développement Durable, en charge de la coordination technique et administrative.

Le programme de l’atelier prévoit des sessions de travail en sous-groupes et des restitutions plénières portant sur divers thèmes tels que la gouvernance interne, la gestion administrative et financière, la gestion des ressources humaines, la mobilisation des ressources, la communication, la visibilité, le plaidoyer, la gestion de projets et le suivi-évaluation. La dernière demi-journée sera consacrée à l’élaboration participative du plan de renforcement des capacités et à l’identification des axes clés du projet à soumettre à AMUSSU.

A rappeller que « AMUSSU : Promouvoir le pouvoir d’agir de la société civile au Maroc pour la bonne gouvernance, l’environnement et le climat » est un projet qui a été lancé dans le cadre du Programme d’Appui Stratégique à la Société Civile-PASSC, une initiative conjointe du Maroc et de l’Union européenne pour la période 2023-2027.

Porté par l’Organisation Migrations et Développement (M&D) en consortium avec l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) et l’ONG Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE), le projet « AMUSSU » ambitionne de positionner la société civile marocaine comme un acteur clé du changement, du développement démocratique et de la bonne gouvernance. Il vise également à encourager sa participation active dans l’action publique et les initiatives locales et nationales de lutte contre le changement climatique, de promotion du développement durable et de préservation de l’environnement.

Le projet entend atteindre ses objectifs à travers deux axes principaux à connaitre : La consolidation des compétences des Organisations de la Société Civile (OSC) et l’amélioration de l’impact et de la durabilité de leurs actions, et le renforcement de la participation des OSC à des mécanismes de dialogue multi-acteurs et des dynamiques de plaidoyer.

A noter également que le Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA) est un regroupement d’organisations de la société civile qui œuvrent dans les parcs nationaux d’Ifrane, Khenifra et du Haut Atlas Oriental constituant la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RBCA) au Maroc dont le statut a été déclaré officiellement par l’UNESCO le 19 Mars 2016 pour contenir l’ensemble du Cèdre du Moyen Atlas Central et du Haut Atlas Oriental, sur une superficie d’environ 1.375.000 ha.

RARBCA a pour objectifs de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles de la RBCA, promouvoir le développement durable au sein de la réserve, renforcer les capacités des associations membres, faciliter la coordination et la collaboration entre les acteurs locaux, mettre en place des actions concertées pour la préservation de la biodiversité, participer à la mise en œuvre de plans d’action stratégiques et de développer un observatoire des zones humides.

Le RARBCA entreprend des actions telles que : L’organisation d’ateliers de formation, la planification de stratégies d’action, la mise en place de projets de gestion et de valorisation des ressources naturelles, et la sensibilisation à la protection de l’environnement.

Le RARBCA joue un rôle important dans la protection de cet écosystème unique et dans le soutien aux communautés locales qui en dépendent.