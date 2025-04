L’IFTL s’associe au Professeur Rachid Yazami pour le lancement d’un programme de formation national dédié aux batteries de véhicules électriques.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouaceur, le 14 avril 2025

Dans un contexte marqué par l’électrification croissante des mobilités et la nécessité d’accompagner la transition énergétique par des compétences locales de haut niveau, l’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL) a officialisé, ce lundi 14 avril 2025 à Nouaceur, la signature d’une convention de partenariat stratégique avec le Professeur Rachid YAZAMI, chercheur de renommée mondiale, inventeur de l’anode graphite pour les batteries lithium-ion, et figure emblématique de l’innovation dans le domaine du stockage d’énergie et de la sécurité des batteries des voitures électriques.

Ce partenariat marque le lancement, sous la supervision du Professeur Rachid YAZAMI, du Certificat Professionnel Supérieur en Maintenance des Batteries de Véhicules Électriques (CPS MBVE), une formation de niveau licence professionnelle conçue pour former des profils hautement qualifiés capables de réaliser le diagnostic avancé, la maintenance et la gestion sécurisés des batteries au lithium.

Cette formation est prévue pour un lancement en octobre 2025. Elle s’appuie sur une pédagogie active intégrant stage en entreprise et des cas pratiques et sera dispensée en français et en anglais par des experts nationaux et internationaux de renom. Un renforcement linguistique est programmé sur les deux langues pour garantir l’adaptabilité des lauréats à l’environnement international de travail.

À propos du Professeur Rachid YAZAMI

Inventeur de l’anode graphite utilisée dans les batteries lithium-ion, le Professeur Rachid Yazami est une figure scientifique de premier plan. Lauréat du prestigieux prix Draper de l’Académie nationale d’ingénierie des États-Unis, il a contribué à faire progresser la recherche mondiale sur le stockage d’énergie. Il met aujourd’hui son expertise au service du développement des compétences marocaines dans le secteur de la mobilité.

À propos de l’IFTL

L’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL) est un établissement public à gestion déléguée à la Fédération du Transport et de la Logistique. Placé sous la tutelle du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. Il fait partie des 15 établissements de nouvelle génération créés dans le cadre du programme « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC) et ce, dans l’objectif de rehausser la qualité du capital humain.

L’IFTL a pour mission de former des professionnels hautement qualifiés, en adéquation avec les exigences du marché du travail, tout en s’appuyant sur l’innovation, la professionnalisation et une collaboration étroite avec le tissu économique.